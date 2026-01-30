VIDEOS de las frutas que regañan: ¿qué es y de donde nació esta tendencia de TikTok?

Las frutas 'regañonas' son una de las nuevas tendencias de TikTok. (Foto: IAGemini/Tiktok)

Cada cierto tiempo surge una nueva tendencia en redes sociales, tenemos el caso de La lámpara se ve rara o el trend viral del 2026 (uno de los primeros del año), pero en este caso surgió la de las frutas que regañan y esta es su explicación.

La Inteligencia Artificial está a la orden del día, algunos la usan para crear su propia imagen de Demon Slayer, otros para ayudarse con las tareas y deberes en escuela o trabajo.

Pero en este caso la IA fue usada para darle vida de manera digital a frutas que dan consejos a los usuarios, principalmente en Tiktok.

¿Cuál es el origen de la tendencia de las frutas que hablan y regañan?

Uno de los primeros registros del nuevo trend viral en redes sociales de las frutas que hablan tiene su origen en el usuario ToonTips, que publicó uno de los primeros en inglés.

El video en cuestión es de un plátano, un jitomate, un aguacate, una cebolla y una sandia que explican motivos por los cuales no deben guardarse en un refrigerador, todos a manera de regaño.

La publicación data del 14 de enero de 2026, siendo una de las primeras publicaciones al respecto: “Mira mi piel, me vuelvo negro por el frío, déjame salir de aquí ahora”, dice el plátano.

“El frío rompe mis células y me quita el sabor, te imploro me saques de aquí”, cuenta el jitomate. “Ayuda, parece invierno aquí y voy a quedar duro como una roca para siempre, ponme en un lugar seco”, cuenta el aguacate y así con el resto de las frutas.

Incluso va más allá de las frutas y engloba más alimentos, pero no tantos, pues en un video difundido en TikTok, se recomienda no congelar el pan, a menos de que sepas cómo hacerlo sin dañarlo.

Estos videos reciben comentarios acerca de que son tips para preservar los alimentos de manera adecuada, principalmente en su almacenamiento.

Pero, para otros solo generó una especie de trauma y culpa al sentir que las frutas le hablan en la vida real y les piden no refrigerarlos, dejarlos a la intemperie y más.

En las versiones en español de los videos de tendencia en redes sociales, hay algunos de manzanas y fresas que piden no lavarlas hasta el momento en el cual se van a consumir porque de otra manera, al exponerlas al agua, terminan por pudrirse en el frutero.

Dentro de los consejos de cocina, está el de la pasta que regaña al cocinero por no poner sal al agua donde se prepara, o por agregar aceite en la misma cacerola, generando malos resultados al momento de hervirla.

También está la carne regañona que pide no darle la vuelta a los cortes en el sartén para que no se pierda el sabor.