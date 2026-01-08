¿Por qué Café Tacvba pidió bajar su música de Spotify?

El grupo de rock mexicano Café Tacvba pide a disqueras retirar su música de Spotify. (Fotos: Spotify, Mario Jasso / Cuartoscuro.com).

La banda de rock Café Tacvba solicitó formalmente a sus disqueras retirar su música de Spotify, una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel global.

La petición fue revelada por su vocalista, Rubén Albarrán, a través de un mensaje difundido en redes sociales y fue enviada tanto a Universal Music México como a Warner Music México, empresas que “por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba”.

La agrupación tiene en la plataforma poco más de 7 millones de oyentes mensuales, con temas exitosos como ‘Eres’, ‘Como te extraño mi amor’, ‘Quiero ver’, ‘La ingrata’ y ‘Las Flores’.

Las razones de Café Tacvba para bajar su música de Spotify

En su mensaje en video, Albarrán llamó a la plataforma “Stupidfy” y apuntó que la empresa contraviene su visión artística y ética, tanto personal como de la banda, por una serie de motivos:

Inversiones en armamento .

. Publicidad de ICE .

. Un royalty pool “totalmente injusto”: se trata de un modelo en el que Spotify concentra todos sus ingresos en un fondo común y los reparte según el total de reproducciones, no según lo que escucha cada usuario.

“totalmente injusto”: se trata de un modelo en el que Spotify concentra todos sus ingresos en un fondo común y los reparte según el total de reproducciones, no según lo que escucha cada usuario. Modelo de regalías “de miseria” para los artistas.

“de miseria” para los artistas. Uso de inteligencia artificial “en detrimento de los músicos y de todas las personas”.

“en detrimento de los músicos y de todas las personas”. Destino de los ingresos: "no queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables".

El cantante sostuvo que “la música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”.

Según Los Angeles Times, en junio de 2025 Daniel Ek (director ejecutivo de Spotify) lideró una ronda de financiación a través de su firma de inversión personal de casi 700 millones de dólares para la empresa europea de defensa Helsing, la cual desarrolla software de inteligencia artificial para aplicaciones militares, incluido su uso en drones de combate.

Albarrán no es el primer artista que expresa su inconformidad: hace unos meses Greg Saunier, fundador de la banda estadounidense Deerhoof, retiró su catálogo en protesta por esa inversión, además de los bajos pagos a artistas, así como por el peso creciente de la IA y el podcasting dentro del negocio de la plataforma.

“¿Cada vez que alguien escucha nuestra música en Spotify significa que se desvía otro dólar para que lo que hemos visto en Gaza sea más frecuente y rentable? Como banda, no tardamos mucho en decidir que si Daniel Ek se está esforzando más en la guerra de IA, deberíamos salir de Spotify. En nuestro caso, ni siquiera es un sacrificio tan grande”, declaró Saunier a The Times.

Rubén Albarrán llama a boicot a Spotify

Rubén Albarrán invitó a sus seguidores a boicotear la plataforma: “Personalmente, invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia”.

“Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría, esperanza”, concluyó.