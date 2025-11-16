Indonesia: El país donde quisieron prohibir la bandera de ‘One Piece’ en protestas de jóvenes

La bandera de 'One Piece' fue el principal símbolo en la Marcha de la Generación Z pero no es el único país en donde se ha dado este fenómeno (Foto: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM).

La bandera de One Piece es el emblema de la Generación Z en el ámbito político, y es que los jóvenes han abanderado movimientos con la jolly roger de los ‘Sombreros de Paja’; sin embargo, su impacto ha sido tal que algunas autoridades han tratado de prohibirla.

Y es que la bandera del anime ‘One Piece’, usada en la Marcha de la Generación Z, ha sido adoptada como una metáfora de inconformidad con los gobiernos y lucha, partiendo desde un símbolo de la cultura pop que no está vinculado a un movimiento político tradicional.

La bandera de One Piece, principal abanderamiento de la Marcha de la Generación Z en México. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM).

Así trataron de prohibir la bandera de ‘One Piece’ en Indonesia

En agosto de 2025, reportó la revista magazine.co, jóvenes de Indonesia la usaron la bandera de ‘One Piece’ en sustitución de su símbolo nacional en protesta contra el gobierno. Esto, en el marco de la celebración del 80 aniversario del país.

“Es como una forma de expresión, está bien, no hay problema. Pero no debe usarse para chocar, comparar o confrontar con la bandera roja y blanca. No debería ser así: nuestra bandera nacional, la roja y blanca, es la única”, dijo el ministro de Estado, Prasetyo Hadi.

Pero no todas las autoridades compartían estas ideas. Y es que el ministro de Derechos Humanos, Natalius Pigai, habló sobre una posible prohibición a izar la bandera del famoso anime en el marco de los festejos nacionales.

El político aseguró que esto debería considerarse como una violación de la ley y ‘un acto de subversión’ en caso de izarla junto con la bandera del país.

“La prohibición de izar la bandera es importante para mantener los símbolos nacionales como una forma de respeto al país”, dijo Pigal, de acuerdo con declaraciones recogidas por la revista.

Generación Z 'abandera' su movimiento con el símbolo de 'One Piece' (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).

Sufmi Dasco Ahmad, vicepresidente de la Cámara de Representantes, calificó el izar la bandera de One Piece como un intento de “sembrar discordia y desunión”, según información de las agencias de seguridad del país.

Fadli Zon, ministro de Cultura, llamó a ondear la bandera de Indonesia y a evitar malinterpretaciones relacionadas con el uso de la bandera del famoso anime.

“La gente podría malinterpretar, no todos lo entienden. Por eso creo que debe manejarse con prudencia. Así, debemos enfatizar la colocación de atributos de la roja y blanca en todas partes”, señaló.

El movimiento de Indonesia inspiró movimientos sociales de jóvenes en otros países. “Vimos lo que pasó en Nepal y nos llenó de esperanza. Es especial ver este movimiento popular, dirigido por nosotros, los jóvenes, crecer poco a poco bajo esta bandera”, dijo a DW Virgilus Slam, poeta y activista de Madagascar.

Durante las protestas en Nepal, jóvenes estudiantes han usado la bandera de Luffy, del anime 'One Piece'. Créditos: EFE y Crunchyroll. (Especial: El Financiero | EFE y Crunchyroll)

Bandera de ‘One Piece’: Un símbolo político que se extiende en el mundo

Pero Indonesia y México, con la Marcha de la Generación Z, no son los únicos lugares en donde se han usado las banderas del famoso anime. Países como Nepal y Filipinas también han abanderado movimientos de jóvenes con este símbolo.

Andrea Horbinski, académica especialista en anime, dijo en entrevista para DW que Luffy y su tripulación “representan la libertad, la elección individual y seguir tu propio corazón”.

“Han ayudado a oprimidos y han enfrentado a figuras corruptas. Esos aspectos resuenan con quienes usan la bandera en las protestas”, agregó la especialista.