‘No me pudiste matar’: ¿Cuándo sale y cuánto cuesta el nuevo libro de Ciro Gómez Leyva?

Bajo el título 'No me pudiste matar', Ciro Gómez Leyva comparte su testimonio sobre el ataque que casi le cuesta la vida. (Foto: Especial El Financiero)

La noche del 15 de diciembre de 2022, el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado contra su contra su vida cuando se dirigía a su casa, en la alcaldía Coyoacán, al salir de su noticiero en Imagen Televisión. Ahora, el relato de aquella experiencia quedará plasmada en su nuevo libro No me pudiste matar.

“No sobreviví por un milagro. Me salvaron el blindaje del auto, la impericia de unos sicarios medianos y las vacilaciones de un presidente intranquilo que no supo o no pudo bajar el pulgar; me salvaron el azar, las circunstancias, la flacidez de los ejecutores y la voluntad que me hizo repetir que la vida sigue y puede ser mejor”, cuenta el comunicador en la sinopsis de la publicación que está por salir a la venta.

‘No me pudiste matar’: ¿Cómo fue el atentado fallido contra Ciro Gómez Leyva?

Aquel 15 de diciembre, Gómez Leyva manejaba su vehículo blindado, lo que fue clave para salvarle la vida. El auto del periodista recibió disparos desde una motocicleta y uno de los atacantes incluso le apuntó directamente a la cabeza.

El ataque contra Ciro Gómez Leyva duró apenas unos segundos. Los atacantes se acercaron, dispararon en movimiento y huyeron. Posteriormente, las autoridades encontraron casquillos de bala de arma corta (se presume un calibre .9 mm).

El periodista explicó que, por precaución, conducía un vehículo blindado desde hace años como medida preventiva ante el riesgo que enfrentan periodistas en México.

Ciro Gómez Leyva manejaba un vehículo blindado, lo que fue clave para salvarle la vida. (X @CiroGomezL)

Tras largas investigaciones, en enero de 2023 comenzaron las detenciones: se arrestaron a varias personas acusadas de participar en el atentado, entre ellas Héctor Martínez Jiménez, ‘El Bart’, y Pedro Gómez Jaramillo ‘Pool’, quienes obtuvieron 14 y 12 años de prisión, respectivamente, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Según declaraciones, el atentado fue planeado por una célula criminal que recibió entrenamiento en armas en un campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la participación de un militar de origen colombiano.

Los acusados afirmaron que Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, líder del CJNG, dio la orden de cometer el ataque. Pese a ello, aún no está plenamente probado quién fue el autor intelectual del atentado y cuáles fueron los motivos.

¿De qué trata ‘No me pudiste matar’, el libro de Gómez Leyva sobre su intento de asesinato?

Bajo el título No me pudiste matar, Ciro Gómez Leyva comparte su testimonio sobre el ataque que casi le cuesta la vida y al que sobrevivió gracias a que el vehículo blindado en el que viajaba absorbió los impactos de bala.

En este libro, de 240 páginas, el comunicador narra los eventos que rodearon su intento de asesinato aquel el 15 de diciembre, así como el impacto que tuvo este suceso en su vida personal y profesional.

El periodista Ciro Gómez Leyva fue atacado cuando salía de su noticiero por presuntos gatilleros del CJNG. (Paola Hidalgo)

También profundiza sobre la violencia en México y el papel del periodismo en la denuncia de la impunidad y la corrupción.

No me pudiste matar, de editorial Planeta, tiene como fecha de lanzamiento el 28 de septiembre de 2025 en librerías y su precio al público es de 278 pesos. Estará disponible en los formatos impreso y digital.