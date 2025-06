El narcocorrido de ‘Fito’, el más buscado de Ecuador que estudió Derecho y grabó videoclip en prisión

La leyenda del narcotraficante ‘Fito’, el líder criminal más buscado de Ecuador que tiene un narcocorrido y dos fugas de prisión en su historia, sumó un nuevo capítulo al ser recapturado este miércoles tras casi año y medio prófugo.

José Adolfo Macías Villamar, conocido como ‘Fito’ o ‘El León’ cumplía una condena de 34 años de prisión por varios delitos, entre ellos narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada antes de su silencioso escape en enero de 2024.

El principal líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua y grande que opera en Ecuador, era el gran objetivo que perseguía Daniel Noboa, presidente de Ecuador, para dar un golpe de efecto en su “guerra” contra el crimen organizado, con la cual busca aplacar la escalada de violencia que ha puesto al país andino entre los más violentos de Latinoamérica.

¿Cuál es el narcocorrido dedicado a ‘Fito’ que se grabó en prisión?

Durante su tiempo en prisión, ‘Fito’ cursó estudios de Derecho y buscó legalmente la forma de ser absuelto de los múltiples procesos que tiene encima, a la vez que protagonizó un videoclip con escenas grabadas dentro de la cárcel en Guayaquil para ilustrar su propio ‘narcocorrido’, titulado ‘El corrido del león’.

El tema es interpretado por Mariachi Bravo y Queen Michelle, hija de ‘Fito’, quien dijo en sus redes sociales que el video se grabó en 2022.

Mariachi Bravo explicó en 2023 que Michelle y un productor colombiano lo contrataron: “Yo no he ido nunca a cantar a la cárcel. Yo soy un cantante que vivo de esto (...) no es una letra que incita al odio”.

En 2023, el Servicio de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) afirmó que “no se ha autorizado el ingreso de equipos de grabación audiovisual” a la prisión, por lo cual “podrían haberse obtenido de algún equipo tecnológico ingresado de manera ilegal”.

La pieza musical glorifica la figura del jefe de ‘Los Choneros’ al más puro estilo del ‘narco’ mexicano, al presentarlo como un hombre bueno:

Un hombre de mucha honra

de carácter muy buena persona

y no es como mal informan un buen amigo

lleno de humildad

es el jefe y patrón señores

En su letra narra que ‘Fito’ sufrió la pérdida de un hermano, el secuestro de su hija y un atentado contra otro hijo, pero “él es el patrón de los patrones”, “el líder de ‘Los Choneros’”, que junto con su hermano “cuida a su familia como león”. Michelle canta: "Por usted yo me saco el sombrero / en espíritu él es mi papá“.

Precisamente, su hermano fue detenido a inicios de este junio con otros miembros del círculo cercano de ‘Fito’ por presuntamente haber lavado al menos 24 millones de dólares del narcotraficante.

La detención de ‘Fito’, narcotraficante de Ecuador que se fugó dos veces de prisión

‘Fito’, de 45 años, fue detenido en Manta, su ciudad natal, en la costera provincia de Manabí, la misma que vio nacer a Los Choneros en 1998, pese a que contaba con una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol, y tras especularse durante muchos meses si podía haberse refugiado en otros países como Colombia o Argentina.

Fue ubicado en una vivienda donde aparentemente se escondía, sin haber variado excesivamente su apariencia, señal de la confianza que tenía en estar a buen recaudo.

Con apenas 20 años, ‘Fito’ fue detenido por primera vez por un robo, y en 2011 volvió a ser capturado por narcotráfico y delincuencia organizada, lo que lo llevó por primera vez a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, ubicada en Guayaquil.

La primera fuga de ‘Fito’

Desde La Roca protagonizó su primera fuga carcelaria al escaparse en febrero de 2013 junto a otros 17 integrantes de Los Choneros, entre los que se encontraba Jorge Luis Zambrano (‘Rasquiña’), con quien la banda llegó a monopolizar prácticamente la actividad criminal en el país.

En aquella fuga inmovilizaron a guardias y escaparon en barcas y lanchas por el río Daule, aunque todos fueron recapturados en el transcurso de los siguientes nueve meses. A ‘Fito’ la libertad le duró tres meses, pues volvió a ser arrestado en mayo de 2013.

Sin embargo, desde prisión, Los Choneros siguieron amplificando su poder, dedicados a proveer al cartel de Sinaloa (México) de cocaína producida mayormente en Colombia. En concreto, ‘Fito’ lo hizo como el líder de Los Fatales, uno de los brazos armados de la organización criminal, lo que lo llevó a convertirse en mano derecha de ‘Rasquiña’.

El asesinato de ‘Rasquiña’ en 2020 aupó a ‘Fito’ a liderar Los Choneros, lo que hizo completamente en solitario desde mayo de 2023, cuando fue aparentemente asesinado en Colombia Junior Roldán (‘JR’), líder de Los Águilas, otra facción de Los Choneros.

La segunda fuga de ‘Fito’

Para entonces, la banda criminal ya dominaba varias cárceles en el país, entre ellas la Cárcel Regional de Guayaquil, donde ‘Fito’ tenía su particular búnker, donde contaba con todo tipo de lujos, comodidades e internet para estar comunicado. De allí se marchó entre finales de 2023 e inicios de 2024 sin que nadie se lo impidiera.

Su segunda fuga fue silenciosa.

Semanas antes, ‘Fito’ había conseguido su propósito de retornar a la Cárcel Regional después de que lo recluyeran en La Roca, donde no estuvo mucho tiempo, pues un dron bomba voló por los aires el techo y le permitió volver a su particular búnker, donde los reclusos se amotinaban para demandar el regreso de “papá ‘Fito’”.

De su fugaz estancia en La Roca corresponde la última fotografía que existía públicamente de ‘Fito’ antes de que fuera capturado este miércoles. En esas imágenes aparece descamisado, con una profusa barba y una larga y desaliñada melena que se había dejado crecer en prisión para hacer honor a su otro apelativo: ‘El León’.

