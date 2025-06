Actor original de Dewey de ‘Malcolm, el de en medio’ estudia en Harvard: ¿Cuál es la maestría que cursa?

¿Se lo comieron los gatos? No, Erik Per Sullivan, actor de Malcolm, el de en medio, no regresa en su papel de Dewey para el remake de la serie porque estudia una maestría.

Él fue considerado por Bryan Cranston, intérprete de Hal, para los nuevos capítulos de la historia, pero lo rechazó por un tema académico.

Cranston, protagonista de la serie The Breaking Bad, confirmó que estudia en la Universidad de Harvard, pero fue Jane Kaczmarek, quien dio vida a Lois en el programa de TV de Malcolm, reveló la rama de estudios que eligió Dewey.

Erik Per Sullivan no regresará como Dewey (Especial El Financiero).

“Él está muy bien, ya no estaba interesado en actuar por completo, va a una universidad prestigiosa de Estados Unidos, hace un posgrado en Literatura Victoriana”, declaró en una conferencia a principios de 2025.

De acuerdo con la página oficial de la Universidad de Harvard, a grandes rasgos, el posgrado de Literatura Victoriana consiste en el estudio, debate y análisis de la cultura victoriana a través de los textos que se refieren a ella. Además, la casa de estudios cuenta con talleres, ponencias y cursos acerca de la misma rama de estudios.

La Universidad de Delawere describe la literatura victoriana a todos los textos que se escribieron en el reinado de Victoria, en el Reino Unido, que va desde 1837 a 1901.

Se caracteriza por el cuestionamiento a las leyes de ese momento y a la religión, dos de las obras que más destacan de este periodo son El Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1848) y El Origen de las Especies de Darwin (1859).

¿Qué dijo Erik Per Sullivan acerca de no regresar a ‘Malcolm, el de en medio’?

El actor Erik Per Sullivan no salió públicamente a descartar su regreso a la nueva serie de Malcolm, el de en medio, sin embargo, fue Cranston quien lo confirmó.

“Le hablé a Erik y le dije: ‘¡Tenemos el programa! Va a regresar’, él me contestó que era algo fantástico, entonces le dije: ‘Sí, estamos emocionados de tenerte de vuelta’. Y él me dijo que no quería hacerlo, pero le parecía fantástico que nosotros sí“, relató para el pódcast Fly on the Wall.

Cranston lo consideró un “joven muy inteligente” por hacer una maestría en Harvard, pero confirmó que ‘Dewey’ no tiene ningún interés en volver a participar en una serie o película: "No actúo desde que tenía como nueve años ya no me interesa“.

Erik Per Sullivan, actor de 'Malcolm, el de en medio', se dedica a estudiar literatura. (Foto: malcolm-france.com / IMDB).

¿Qué sabemos de la nueva serie de ‘Malcolm, el de en medio?

La nueva serie de Malcolm, el de en medio, regresa con gran parte de su elenco original, pues al reparto se unió Frankie Muniz, el protagonista, además de Christopher Masterson que da vida a Francis, así como Justin Berfield, intérprete de Reese. Este es el elenco principal hasta el momento:

Frankie Muniz como Malcolm

Bryan Cranston como Hal

Jane Kaczmar como Lois.

Christopher Masterson como Francis.

Justin Berfield como Reese

Hasta el momento, no se reveló una fecha de estreno oficial para la nueva temporada, solo se sabe que consta de 4 capítulos y se lanza en la plataforma de streaming Disney+.

En esta misma plataforma están disponibles todos los capítulos de Malcolm, el de en medio, que se estrenaron desde el 2000.