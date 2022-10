‘Malcolm el de en medio’: ¿Dónde ver los capítulos de la serie en streaming?

La generación que creció en los años dos mil seguramente recuerda una de las series más populares de la década gracias a Malcolm el de en medio, esa divertida comedia protagonizada por Frankie Muniz que dejó de transmitirse hace cerca de 16 años luego de 7 exitosas temporadas.

El elenco de sus 151 episodios entre 2000 y 2006 también fue integrado por los actores Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Erik Per Sullivan, Justin Berfield y Christopher Masterson.

Aunque en los últimos meses cambió de plataforma de streaming, es en Disney + en donde en la actualidad puedes disfrutar de todos los capítulos. Ya sea para un maratón o una tarde nostálgica, seguramente querrás verlos si es que la noticia sobre un posible contenido nuevo te emociona.

Frankie Muniz confirma que Bryan Cranston trabaja en secuela

Luego de varios rumores sobre una posible continuación a las aventuras de la familia, el actor Frankie Muniz contó que ya se está trabajando en una secuela.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, tal vez podría haber algo. Me gustaría estar 100 por ciento (participar), pero no sé, veremos qué pasa”, le dijo a Fox News Digital.

Cuando Muniz filmó el programa era un niño, por lo que revela que en su momento no vio la relevancia de su trabajo hasta ahora que puede disfrutarlo junto a su familia. “Me encantaría saber qué está haciendo la familia”, expresó sobre el aparente reboot.

“Realmente no vi el programa cuando estaba en marcha, pero desde entonces lo he visto con mi esposa. Me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo dejar de lado el hecho de formar parte de show y verlo como un fanático”, agregó quien hoy tiene 36 años.