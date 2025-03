Nominados de ‘La Casa de los Famosos’ 2025 HOY 6 de marzo: ¿Quiénes pueden ser el eliminado 5?

La quinta gala de nominación tiene una ‘sorpresita’ para 17 de los 19 habitantes que son castigados por La Jefa por incurrir en un complot para votar en la semana 4 de La Casa de los Famosos All Stars.

Los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars deben girar una ruleta para autoasignarse puntos antes de otorgarle puntos a sus compañeros.

Alfredo Adame y Carlos ‘Caramelo’ son los únicos exentos de esta penalización porque no participaron en el complot.

Votaciones de ‘La Casa de los Famosos All Stars 2025′ en vivo: Minuto a minuto de la gala de nominación

Si alguno habla del resultado de la ruleta, suben automáticamente a la placa de nominados.

Luca Onestini gira la ruleta y recibe un punto.

Alfredo Adame es el siguiente y no está sancionado, así que solo nomina.

La Jefa llama a Dania Méndez y recibe un punto como castigo.

Niurka pasa al confesionario y también está sancionada, por ello se suma 4 puntos.

Diego Soldano suma 2 puntos por la ruleta.

Uriel del Toro se asigna 2 puntos.

‘Caramelo’ pasa al confesionario y no gira la ruleta porque no tiene sanción.

Erubey de Anda se asigna 4 puntos.

Rey Grupero suma 1 punto por la ruleta.

Paulo Quevedo es llamado por La Jefa al confesionario y la ruleta marca un punto.

Carlos Cruz pasa y se asigna 3 puntos

Alejandra Tijerina recibe un punto por la ruleta

Manelyk González pasa y su castigo es no otorgar puntos de nominación, pero mantiene la inmunidad.

Laura Bozzo pasa al confesionario y se asigna 2 puntos

Paty Navidad inicia con la gala y se autoasigna 3 puntos.

Nominaciones en ‘LCDLF All Stars’ hoy: ¿Quién voto por quién en el reality show?

La primera en pasar al confesionario fue Paty Navidad y se autoasignó 3 puntos tras girar la ruleta y eligió dar 3 puntos a Luca Onestini, 2 a Aleska Génesis y el restante a Paulo Quevedo.

Manelyk González no puede ser nominada porque es la líder de la semana y no giró la ruleta, su sanción es que no puede nominar en esta ocasión, así votaron los habitantes de La Casa de los Famosos All Stars 2025.

Luca Onestini

3 de Paty Navidad

2 de Laura Bozzo

3 puntos de Carlos Chávez

3 puntos de Rey Grupero

2 de ‘Caramelo’

2 puntos de Uriel del Toro

3 de Dania Méndez

3 puntos de Alfredo Adame

Aleska Génesis

2 de Paty Navidad

1 de Alejandra Tijerina

1 punto de Uriel del Toro

3 puntos de Niurka

2 de Dania Méndez

Alfredo Adame

3 de Laura Bozzo (2 puntos)

2 puntos de Paulo Quevedo

2 puntos de Erubey de Anda

1 punto de Diego Soldano

1 punto de Luca Onestini

Lupillo Rivera

3 de Alejandra Tijerina

2 puntos de Carlos Cruz

2 puntos de Rey Grupero

3 de ‘Caramelo’

1 punto de Niurka

2 puntos de Alfredo Adame

Uriel del Toro

1 de Laura Bozzo

1 punto de Erubey de Anda

3 puntos de Diego Soldano

3 puntos de Luca Onestini

Julia Gama

2 de Alejandra Tijerina

1 punto de Rey Grupero

3 puntos de Uriel del Toro

Paulo Quevedo

1 de Paty Navidad

Carlos ‘Caramelo’

1 punto de Carlos Cruz

3 puntos de Paulo Quevedo

3 puntos de Erubey de anda

2 puntos de Rosa Caiafa

2 puntos de Diego Soldano

Rey Grupero

1 punto de Paulo Quevedo

Erubey de Anda

1 punto de ‘Caramelo’

2 puntos de Niurka

1 de Dania Méndez

1 punto de Alfredo Adame

Dania Méndez

1 punto de Rosa Caiafa

Paty Navidad

2 puntos de Rosa Caiafa

2 puntos de Luca Onestini

Participantes de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ de Telemundo

Los participantes de LCDLF All Stars 2025 inicialmente eran 23, pero tras la salida de cuatro de los habitantes, la lista quedó en 19 y son los siguientes:

Paty Navidad

Julia Gama

Luca Onestini

Uriel del Toro

Erubey de Anda

Laura Bozzo

Carlos ‘Caramelo’ Cruz

Carlos Chávez

Aleska Génesis

Alejandra Tijerina

Alfredo Adame

Rey Grupero

Diego Soldano

Rosa Caiafa

Dania Méndez

Paulo Quevedo

Manelyk González

Lupillo Rivera

Niurka Marcos

Lista completa de integrantes eliminados de LCDLF All Stars 2025

Los eliminados de La Casa de los Famosos All Stars son 4 hasta el momento, siendo Salvador Zerboni el primero en ser expulsado del reality show y Nacho Casano el más reciente de la lista.