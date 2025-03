‘Diablos, señorita’: Karla Sofía Gascón se ‘droga’ por error con refresco que le regalaron en los Oscar

La española Karla Sofía Gascón casi se ‘queda en el viaje’ de los premios Oscar 2025: evitó la alfombra roja de la gala en el Dolby Theatre (Los Ángeles), se burlaron de ella plena ceremonia, se quedó sin la estatuilla y luego se llevó un regalito que le dio un susto: un refresco con THC (principal ingrediente psicoactivo de la cannabis).

La protagonista de Emilia Pérez perdió el Oscar a Mejor actriz ante Mikey Madison (Anora) y durante la gala el presentador Conan O’Brien bromeó con la controversia de los antiguos mensajes en X de Gascón, cuyo tinte xenofóbico le costaron la popularidad en la temporada de premios y la alejaron de los reflectores y de redes sociales durante semanas.

“Anora usa la palabra ‘Fuck’ (¡mierda!) 479 veces. Eso es más que el récord del publicista de Karla Sofía Gascón. Si vas a tuitear de los Oscares, mi nombre es Jimmy Kimmel”, dijo le dijo Conan en la ceremonia, mientras la actriz sonreía.

“Ha sido intenso”, fueron las pocas palabras que dijo Gascón a la prensa, antes de irse de la 97.ª edición de los Oscar en Los Ángeles... Y se puso más intenso con su bolsa de regalos.

¿Qué le pasó a Karla Sofía Gascón con regalo de los Oscar?

La actriz de Nosotros los nobles relató en Instagram este martes que se asustó con los regalos que recibió por su nominación a los premios Oscar.

“Hago un paréntesis porque lo que me pasó anoche fue muy ‘gracioso’ (por llamarlo de alguna manera) y quiero compartirlo, me parece que es importante reírnos de nosotros mismos”, comenzó la intérprete.

De sus obsequios, Gascón comió una bolsita de papas y un refresco de sabor a limón.

“De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama. Pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña”.

Karla Sofía Gascón relató lo ocurrido con un refresco de los Oscar. (Foto: @karsiagascon).

Gascón creyó que algo le había caído mal y revisó la etiqueta de la bolsa de papas y el refresco, en el cual leyó: “THC“. “Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos. Gracias”, agregó.

Segú Web MD, el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) es el ingrediente psicoactivo de la planta de cannabis, “es lo que te hace sentir colocado o eufórico cuando fumas marihuana o consumes comestibles”.

¿Qué refresco tomó Karla Sofía Gascón?

La bolsa de regalos de la empresa Distinctive Assets este año estuvo valuada en alrededor de 200 mil dólares, según CNBC. El medio ENews detalla que incluyó varios productos de cannabis (pre-rolls y bebidas infusionadas con THC), sorpresas como un viaje a Maldivas valorada (23 mil dólares) y más.

Distinctive Assets puso en sus bolsas la marca Señorita, bebidas no alcohólicas inspiradas en la margarita, derivadas del cáñamo, en sabores como jalapeño con limón y mango, con 5 o 10 mg de THC, se venden cuatro latas por 17 o 19 dólares.

“Este año, todos los nominados a los Oscar recibirán Señorita Margaritas infusionadas en su exclusiva bolsa de regalo”, anunció días atrás la marca en Instagram.

La bolsa de regalos de los Oscar incluía bebidas con cannabis. (Foto: @swagassets).

Karla Sofía Gascón responde a Conan O’Brien

Horas antes de su sorpresa en el refresco, Gascón agradeció en un mensaje de Instagram a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por la nominación y la invitación a la gala.

“Me gustó mucho (la gala), muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien. Me encantó abrazar a tantos amigos y compañeros en este regreso.Enhorabuena a todos los vencedores”, expresó este lunes.

En su mensaje, felicitó a sus compañeros de reparto en Emilia Pérez que ganaron los dos premios Oscar (de 13 nominaciones): Zoe Saldaña (Mejor actriz de reparto) y los compositores detrás de ‘El Mal’ (Mejor canción original), Camille y Clement Ducol.

“Gracias Emilia Pérez, por haberme enseñado tantas cosas”, agregó.