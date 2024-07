Capítulo de ‘La Casa del Dragón’ 2x7: ¿A qué hora se estrena, dónde ver y cuándo termina la temporada 2?

‘Zaldrizes buzdari ipsos daor’, significa ‘un dragón no es un esclavo’ en alto valyrio, bestias que, con el avance de la historia en La Casa del Dragón, no solo toman mayor protagonismo en la guerra civil Targaryen, sino también demuestran su poderío y capacidad de destrucción.

Y seguramente tendremos más de estos seres míticos en el siguiente capítulo de la segunda temporada de House of the dragon, precuela de Game of Thrones.

‘House of the dragon’: ¿Cuándo, a qué hora se estrena y dónde ver el capítulo 7 de ‘La Casa del Dragón’ 2?

El episodio 7 de La Casa del Dragón se estrena el domingo 28 de julio y puede ser visto en la plataforma de streaming HBO Max.

El horario del lanzamiento de la nueva entrega de la serie de televisión es a las 19:00 horas, del tiempo del centro de México.

Seasmoke (o Bruma) fue el protagonista del capítulo 6 de 'La Casa del Dragón'. (Foto: IMDB)

Al finalizar el episodio anterior se le informó a Rhaenyra Targaryen que Addam Velaryon podría tener un dragón, la duda es si el supuesto hijo de Laenor Velaryon se convertirá en un aliado para la ‘Delicia del reino’ o será un nuevo enemigo para combatir a la par del conflicto con los ‘verdes’, liderados por Aemond y Aegon Targaryen.

Explicación del tráiler del episodio 7 de ‘House of the dragon’: ¿Qué pasará en la segunda temporada?

En el tráiler de la séptima entrega vemos a Addam con un nuevo compañero: Bruma, convirtiéndose así en una de las semillas del dragón al montar una de las criaturas aladas y ser cuestionado por Rhaenyra acerca del papel que desempeñara en La danza de dragones.

Advertencia de spoilers, en caso de no haber leído Fuego y Sangre de George R.R. Martin o no viste los capítulos hasta este punto, se recomienda ponerse al corriente y luego continuar con el texto.

Bruma persiguió a Addam para convertirlo en su jinete. (Foto: IMDB)

Los diálogos en el tráiler del episodio 7 de La Casa del Dragón son la clave para comprender la trama del mismo, el primero de ellos es acerca de Tessarion, dragona de Daeron Targaryen, hijo de Alicent, un nuevo enemigo de ‘los Negros’.

Además, en el anterior capítulo se habla de La triarquía, de los Peldaños de Piedra, quienes fueron enemigos de Daemon Targaryen en la primera temporada.

Aemond recurre a ellos para romper el cerco de ‘La serpiente marina’ en Desembarco del rey, según lo aparecido en la novela, donde gracias a los recientes jinetes de dragón vencen a la nueva flota de ‘los verdes’.

¿Cuántos capítulos tiene la serie de ‘La casa del Dragón?

La Casa del Dragón está cerca de terminar... por ahora, tras el estreno del séptimo episodio, únicamente faltará uno y su fecha de estreno es la siguiente:

Capítulo 8: 4 de agosto de 2024.

La precuela de Game of Thrones tendrá una tercera temporada, confirmó la productora HBO, pero se desconoce fecha de estreno y trama.

Coryls Velaryon se convirtió en 'La mano' de Rhaenyra. (Foto: IMDB)

Reparto: ¿Qué actores y actrices participan en la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Los actores y actrices que participan en el capítulo 7 de La Casa del Dragón son los siguientes, de acuerdo con información de IMDB.