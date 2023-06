¿Cómo fue la grabación de ‘Vasos Vacíos’ con Los Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz?

El Zócalo capitalino recibirá la noche de este 3 de junio a los Fabulosos Cadillacs, que se presentan en el marco de la programación de conciertos masivos en el Centro Histórico.

La agrupación originaria de Argentina interpretará los éxitos que los lanzaron a la fama en la década de los ochenta y noventa, entre las que destacan el tema de ‘Vasos Vacíos’ cuyo dueto con Celia Cruz se ha convertido en una colaboración icónica en América Latina.

¿Cómo surgió la colaboración entre Los Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz?

A mediados de la década de los ochenta, Celia Cruz aún no era muy conocida en todos los países de Latinoamérica, principal razón por la que se unió a la popular agrupación Los Fabulosos Cadillacs en un par de canciones para empezar a recorrer un camino por Argentina.

La banda de rock liderada por Vicentico venía de una gira por Perú, en donde sonaban los ritmos caribeños impulsados por Cruz –y su característico grito de ‘Azúcar’, el cual surgió con un mesero en un restaurante en los setentas, luego de referirse al café amargo cubano-. Es por ello que los integrantes no vieron mal la propuesta del productor Jerry Masucci.

“Le dijo medio en broma de invitar a Celia a la grabación. Le pareció genial porque el interés por este tipo de música llegaba hasta Perú. Así fue que organizamos su llegada. En esa época, acá no se escuchaba música caribeña. Estaba considerada grasa. La música de este estilo, con percusión era algo mal visto. La llegada de Celia fue medio de casualidad, casi en broma”, dijo Mario Siperman, tecladista de Los Fabulosos Cadillacs, a La Viola.

Después de una apretada agenda, Celia llegó a Argentina para una visita express de dos días, uno de ellos terminó después de las 3:30 de la mañana tras una jornada en los estudios Panda para el álbum El ritmo musical, que se editó en 1988. Sin previo ensayo, en menos de una hora –luego de escuchar el tema tres veces, Celia comenzó a grabar-, todo quedó listo tras cinco o seis tomas, por lo que los integrantes la calificaron de “profesional”.

Por su parte, Cruz confesó que antes no había escuchado la música de Los Cadillacs. “Creo que hicimos algo muy bonito, especialmente si tenemos en cuenta que Los Fabulosos y Celia Cruz no tienen nada que ver. Es decir, yo no estoy haciendo mi género, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Incluso comencé cantando como si fuera rockera, pero Masucci me dijo que hiciera mi estilo, y creo que tuvo razón y lo que grabamos quedó mejor así”, explicó a Rock & Pop.

Originalmente se pensó que la canción se llamaría ‘Celia and Vicentico’, pero el nombre cambió. El otro tema al que Celia le puso su voz fue ‘Más solo que la noche anterior’. Fue un éxito, pero el reconocimiento llegó años después como parte de un disco recopilatorio ya que no fue corte de difusión. Ni siquiera el director de su sello discográfico CBS la conocía entonces.