¿Daft Punk sí estará en el Zócalo? Esto es lo que presentará el dúo francés en la CDMX

“¡I’m up all night to get lucky!”, para conmemorar los diez años del álbum Random Access Memories de Daft Punk, se llevará a cabo una búsqueda del tesoro en el Zócalo de la Ciudad de México.

A principios de mayo, la agrupación originaria de Francia recordó en redes sociales algunos de los sencillos de su álbum que cumple años. Sin embargo, los fanáticos notaron que Daft Punk incluyó algunas coordenadas con fecha y hora, entre ellas las del Zócalo.

En redes sociales, algunos fanáticos especularon que se trataba de una reunión de la banda que anunció su separación en 2021; sin embargo, a través de un comunicado Snapchat confirmó que se trata de una serie de actividades dedicadas a celebrar los diez años de Random Access Memories.

Daft Punk agregó datos en la carátula de una de sus canciones que vincula al dúo francés con el Zócalo de la CDMX. (Foto: Twitter / @daftpunk / Cuartoscuro)

¿Daft Punk vendrá a México?

En un boletín de Snap Newsroom, se explica que el sistema de realidad aumentada de Snapchat se alió con Daft Punk para crear una serie de experiencias para los fanáticos.

Esto se debe que, aparte de cumplir diez años, la agrupación francesa relanzará su disco en una versión de aniversario que saldrá a la venta este 12 de mayo.

Primera actividad de Daft Punk

De acuerdo con el mensaje, la primera actividad empezará el 10 de mayo alrededor de las 13:00 horas (tiempo de CDMX).

La canción ‘Horizon’, que originalmente estaba incluida en la versión japonesa del disco cumpleañero, se dará a conocer al resto del mundo por medio de el lente de realidad aumentada de Snapchat.

Los fanáticos pueden usar la red social para escanear la portada de Random Access Memories para utilizar un nuevo filtro, que muestra una nueva versión del casco de la agrupación, y para escuchar el sencillo.

Segunda actividad de Daft Punk

La segunda actividad consistirá en una búsqueda del tesoro que tomará lugar el 11 de mayo en diez ciudades que eligió Daft Punk.

La CDMX se encuentra en las ciudades participantes y, a través de los diversos canales de redes sociales del dúo francés, se publicaran coordenadas y pistas sobre dónde ir para encontrar una nueva experiencia de realidad aumentada.

Para disfrutar de la experiencia, Snapchat recomienda lo siguiente:

Acude el 11 de mayo a las 10:00, hora local, al lugar que indican las coordenadas GPS.

Abra la cámara de Snapchat y asegúrate de que la geolocalización de Snapchat esté habilitada.

Elige la lente ‘Daft Punk’ que aparece en el carrusel.

Daft Punk incluyó coordenadas en algunas de sus canciones. (Foto: Captura de Pantalla Spotify)

Tercera actividad de Daft Punk

Desde el 11 hasta el 28 de mayo, los fanáticos de Daft Punk podrán disfrutar de una última actividad de realidad aumentada.

En seis ciudades de todo el mundo, incluida la Ciudad de México, se colgaran diversos pósters que muestran el casco de aniversario de la banda. Estos carteles tendrán un código QR que, al escanearse con Snapchat, los usuarios podrán disfrutar de un filtro nuevo con la canción de ‘Horizon’.

Daft Punk tendrá actividades interactivas en ciertas ciudades. (Foto: newsroom.snap.com)

¿Cuánto cuesta el disco de aniversario de Daft Punk?

A través de su sitio oficial, la agrupación publicó dos versiones en las que los fanáticos pueden encontrar la versión de Random Access Memories de su décimo aniversario.

Random Access Memories (versión de décimo aniversario en vinilo): Aparte de incluir las canciones del álbum cuenta con 35 minutos de material nuevo, un folleto de 16 páginas y un póster por el precio de 35 libras esterlinas que se traduce a 784 pesos mexicanos.

(versión de décimo aniversario en vinilo): Aparte de incluir las canciones del álbum cuenta con 35 minutos de material nuevo, un folleto de 16 páginas y un póster por el precio de 35 libras esterlinas que se traduce a Random Access Memories (versión de décimo aniversario en CD): Cuenta con dos discos por el precio de 15 libras esterlinas que se traduce a 336 pesos mexicanos.