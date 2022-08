Influencer Jery MUA asegura que editaron su foto del INE: ‘Seré peleonera, pero fea no’

La influencer Jery MUA publicó un video en sus redes sociales en donde retrata los malos tratos que recibió cuando fue a un módulo de atención del INE en El Coyol, Veracruz y aseguró que fue discriminada por el personal por ser bonita, ya que editaron la foto de su credencial para votar.

Quien cuenta con más de tres millones de seguidores confió que es una situación que le pasa a muchos mexicanos. “Yo no vengo a pedir ningún trato especial, yo nomás vengo a que me den mi INE y me voy. A nadie le gusta hacer trámites, no voy a hacerme amiga de nadie”, dijo en Facebook.

La cita de Jery MUA para sacar su INE

La creadora de contenidos afirmó que se presentó a su cita, luego de ir anteriormente a comenzar el trámite, y ni las buenas tardes le dieron después de ponerle mala cara, por lo que tachó a quienes la atendieron de malhumoradas.

“Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quién te pone más cara de cu…”, expresó. Asimismo, se quejó porque le pidieron mover su camioneta a un lugar en donde estaba dando directo el sol y hacer una fila ella misma y no su asistente Michelle, pese a un clima de 40 grados.

La queja de Jery MUA por su foto en la credencial para votar

La influencer relató que lo que echó a perder su día fue ver la foto que eligieron para su identificación ya que no se parece en nada a ella.

“Le echo desinfectante, le echo cloro, porque no se me vaya a pegar lo envidiosa. En serio esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal porque yo no me veo así de vea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron, me la photoshopearon porque fea no soy. Seré chismosa, peleonera, pero fea no soy”, apuntó.

La joven contó que ella misma había elegido la imagen que más le gustó luego de recibir indicaciones para cerrar la boca, aunque al final esa fue la que se quedó. “Me lo hicieron de adrede porque hasta les dije que me gustó la foto. Esto no es coincidencia. Creo que sí les caí mal. Esa no soy yo y por eso me enojo. Yo ni siquiera tengo la cara tan larga”.

“Me van a tachar de exagerada, pero lo siento. Yo creo que cuando el INE contrata gente de requisito pone que te traten de la v… Yo no le hago daño a la gente, pero a veces la gente nomás me ve y me quiere tratar mal”, agregó.