Live action de ‘Los Caballeros del Zodiaco’: Revelan primer adelanto de la película

Arata Mackenyu interpretará a Seiya en ‘Knights Of The Zodiac’ (Foto: YouTube Mythologia Saint Seiya)

Desde su anuncio hace cinco años no conocíamos mucho detrás del live action de Los Caballeros del Zodiaco, ese popular manga publicado por primera vez en 1985 por parte de Masami Kurumada. Pero la Comic Con 2022 de San Diego reveló las primeras imágenes en donde se ven parte de los ensayos previo a su estreno en una fecha por confirmar de 2023.

Este proyecto llegará de la mano del director Tomasz Baginski, un polaco nominado al Oscar por Katedra (2002), que también es productor ejecutivo de la serie The Witcher. Knights Of The Zodiac es el título oficial de la película que terminó filmaciones en septiembre del año pasado y que cuenta con un guión de Josh Campbell y Matt Stuecken.

La producción de Toei Animation y Sony Pictures mostró avances con sus actores, a quienes se ve interactuando con los extras y practicando sus movimientos ante la cámara. Por cierto, la coordinación de stunts y de coreografía de peleas está a cargo de Andy Cheng, por lo que esperamos lo mejor en artes marciales ya que pudimos ver su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Lo que sabemos de ‘Knights Of The Zodiac’

El productor de Toei, Yoshi Ikezawa, reveló a Variety que están buscando la realización de seis películas como paquete para la franquicia.

El elenco lo conforman Arata Mackenyu con el papel de Seiya; a él se unen Madison Iseman (Athena), Sean Bean (Alman Kiddo), Diego Tinoco (Ikki), Framke Janseen, Nick Stahl y Mark Dacascos.

De acuerdo con una sinopsis que circula en la red retratará la historia de Seiya como un huérfano al que se le despierta una mística energía que lo hace embarcarse en un viaje para conquistar la antigua armadura griega de Pegaso e inmiscuirse en una peligrosa batalla.