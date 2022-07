¡Feliz cumpleaños, Quino! Google realiza un Doodle en honor al creador de Mafalda

Este 17 de julio habría sido el cumpleaños número 90 de Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, y para recordar al creador de la inigualable Mafalda, Google decidió crear un Doodle en su honor.

Lavado Tejón nació en 1932 en Guaimallén, Argentina, y a partir de la publicación de la icónica Mafalda en 1965, se convirtió en una de las personalidades argentinas más reconocidas no solo en su país, sino a nivel mundial.

María Florencia Sabatina, Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google, detalló que, cuando se propuso en Argentina realizar este proyecto en el marco del natalicio del caricaturista, otras regiones también alzaron la mano para tenerlo, incluyendo a México.

“Cuando lo presentamos a otros equipos de nuestra región, ellos también nos dijeron que querían tenerlo, también querían que en su home apareciera. Fue así como pudimos entender la trascendencia del alcance de este personaje. Pocas veces una figura tan local se muestra como un Doodle en tantos países de Latinoamérica al mismo tiempo”, expresó la ejecutiva.

El Doodle de Quino se puede ver en la pantalla de inicio de Google en 25 países, incluyendo la región latinoamericana y algunos países de Europa, como España, Islandia, Suecia y Bulgaria, pues la caricatura que lo hizo tan famoso fue traducida a más de 30 idiomas, incluido el bráile.

Si en este momento entras a la pantalla principal de Google, podrás encontrar este significativo homenaje a Quino, y si das clic en ella, te dirigirá automáticamente a una búsqueda sobre este personaje, fallecido el 30 de septiembre de 2020 a los 88 años.

Pensando en Quino, como él lo hubiese hecho

La ilustración mostrada desde la madrugada de este domingo estuvo a cargo de la joven diseñadora argentina Azul Portillo, con la intención de que la imagen de Quino fuera recordada por todos aquellos que ya conocían su obra, pero también en un intento por conectar con nuevas generaciones.

“Quise retratarlo haciendo lo que más lo representaba; estudié sus autoretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo concentrado, dibujando en su escritorio con hojas, lápices y su lámpara. Desde el principio me imaginé a este Doodle en blanco y negro porque me pareció una característica que iba a evocar rápidamente a las tiras de Quino y por otro el minimalismo y la austeridad en el uso del color son mis recursos favoritos al momento de ilustrar”, compartió la diseñadora e ilustradora.

Además, mencionó que buscaba transmitir el cariño y respeto que existe por el caricaturista no solo en su natal Argentina, sino alrededor del mundo, por lo que hizo una investigación previa con su familia -principalmente su madre y abuela-, para conocer de qué manera recordaban al creador de Mafalda y, así, plasmar una imagen ‘amigable’ con todas las generaciones.

“No solo estamos destacando a un historietista, sino que también estamos destacando a un artista que logró describir momentos históricos y sociales a nivel mundial que fueron muy relevantes y al mismo tiempo transmitir mensajes a través del humor y la simpleza”, destacó Florencia Sabatina.