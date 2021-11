Si te gustó ‘Get Back’, tienes que ver estos documentales de música

Documentales sobre bandas que seguro te interesarán si viste 'Get Back' (Foto: Especial)

Get Back, el extenso y revelador documental sobre The Beatles de Peter Jackson, convierte casi 60 horas de metrajes inéditos en un documental de 3 partes.

Peter Jackson se ha caracterizado por tener un instinto ‘nato’ para hacer películas extrañas o ‘épicas’. Por ejemplo, a casi 20 años de su estreno, hoy en día casi todo el mundo conoce la trilogía de The Lord Of The Rings, una fantasía que tiene una montaña de múltiples premios y reconocimientos en la industria cinematográfica.

Con el lanzamiento de Get Back, el director neozelandés se encargó de darle resurgimiento a los documentales sobre bandas, una tendencia que parecía olvidada por el auge de las películas de ficción, el cine de superhéroes y biopics sobre personajes históricos, pertenecientes al mundo de la farándula.

Y como era de esperarse, si no era con The Beatles como temática, uno de los más grandes íconos en la historia de la música, el realizador no podía haber tomado rumbo para crear un trabajo cinematográfico de proporciones épicas.

¿Cuál fue el resultado? Apoyándose en 56 horas de imágenes nunca antes vistas, Get Back terminó siendo una mini serie de tres episodios, cada uno con aproximadamente dos horas y media de duración, en la que se muestra a John, George, Paul y Ringo, los Fab Four, en un punto de quiebre extremo, luchando por olvidar la melancolía que causó la beatlemanía en el pasado, para buscar su lado más armonioso y positivo.

Los capítulos incluyen largos (muy largos) fotogramas sobre el último concierto de la banda, realizado en la azotea de Apple Records; además de otras tomas en las que bromean y ríen mientras graban su último álbum: “Let It Be”.

El trabajo de restauración y recuperación de material, grabado hace más de medio siglo, es excelente. Además, no solo hubo mejoras en la imagen, sino que también en el sonido.

Y como no es la primera vez que la historia de una banda de rock se lleva a la pantalla, te presentamos otras opciones documentales para que puedas alimentar todavía más tu sentido melómano.

Oasis: Supersonic (2016)

En un ambiente lleno de creatividad, excesos, y sobre todo caos, ocasionado en mayor medida por el eterno conflicto entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, desde los barrios bajos de Manchester, esta película detalla el surgimiento del grupo de rock británico Oasis, así como los caminos que la llevaron a convertirse en una de las bandas más icónicas de la historia reciente.

Dónde verlo: En Filmin

Searching for Sugar Man (2012)

El rock & roll está lleno de esperanza, inspiración y poder. Aclamado como el mejor artista musical de su generación, Searching for Sugar Man cuenta la increíble historia de Sixto Rodríguez, el mayor ícono de rock mexico-estadounidense de los años 70 que nunca fue.

Sin embargo, tras desaparecer y sin dejar rastro alguno, tuvo un lugar cuasi eterno en el olvido hasta que llegó un nuevo resurgimiento, nada más y nada menos que desde Sudáfrica.

Dónde verlo: En Filmin

(Kurt) Cobain: Montage of Heck (2015)

A 27 años de su muerte, Kurt Cobain sigue siendo un ícono del rock mundial y con este filme, su legado se mantiene casi intacto, debido al análisis que se hace sobre el músico de Washington.

Con la participación de Stefan Nadelman y Hisko Hulsing, animadoras de talla, el contexto de la película recrea la infancia, carrera musical y muerte prematura del líder de Nirvana a través de la lente de películas caseras, grabaciones espontáneas, demos, fotografías y diarios.

Dónde verlo: Adquiérelo en tienda iTunes

Shine a Light (2008)

Martin Scorsese se ha mostrado como uno de los directores de cine más polifacéticos de la historia, y adentrarse en el género documental lo demuestra.

Dentro del rubro musical, el cineasta ya había lanzado un primer trabajo con esta premisa, siendo Bob Dylan su punta de lanza.

Sin embargo, en Shine a Light, más que un documental, con la cobertura que exhibe sobre un concierto de rock & roll en vivo, con sus ‘satánicas majestades’ The Rolling Stones tomando el Beacon Theatre de Nueva York, se muestra un trabajo audiovisual sublime.

Dónde verlo: Prime Video