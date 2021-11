Mick Rock: Quiénes son los cantantes y grupos icónicos a los que fotografió

El fotógrafo británico Mick Rock falleció a los 72 años dejando para la posteridad la época dorada de la música en la década de los setentas gracias a sus fotografías de íconos como David Bowie y Freddie Mercury, aunque en tiempos más recientes su lente enfocó a artistas como Lady Gaga o Daft Punk.

Por medio de un comunicado en redes sociales, la familia de Mick anunció su muerte sin dar detalles de las razones. “Con gran pesar anunciamos que nuestro querido renegado psicodélico Mick Rock ha hecho el viaje junguiano al otro lado. Era un poeta de la fotografía, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que le gustaba, siempre a su manera deliciosamente escandalosa”, se lee en la publicación.

Su legado no solo puede vislumbrarse en las imágenes que capturó, sino también en algunos videos como “Space Odity” y “Life on mars”, de David Bowie. Quizá Bowie fue uno de los artistas con quienes más trabajó pues durante casi dos años se convirtió en su fotógrafo oficial.

El talento de Michael David Rock también está plasmado en algunas portadas de importantes discos para la historia del género. Él es el responsable en Queen II, recordado por la imagen donde aparecen los miembros de la agrupación apilados emulando a Marlene Dietrich con los rostros a medio iluminar; sin embargo, esta no sería la única aportación de Rock para la banda liderada por Freddie Mercury ya que también se encargó del disco Sheer Heart Attack.

El arte principal de álbumes como el blanco y negro de Transformer, de Lou Leed, o mostrar a un Iggy Pop sin camisa en Raw Power son algunos de sus aciertos a los que se suman el debut de Syd Barrett tras abandonar Pink Floyd en The Madcap Laughs, End of the Century, de The Ramones, o I Love Rock ‘n’ Roll, de Joan Jetts.

En 2019, Mick Rock presentó en México su exposición “Queen: el origen de una leyenda”, tras la cual platicó con El Financiero sobre sus prácticas, entre las que destacaban el uso de la acupuntura, el yoga o la meditación. Aunque en esa ocasión aseguró que no le gustaba explicar su trabajo, detalló que nunca tomó cursos de fotografía ya que le gustaba la prueba y error. Se inscribió en la carrera de Lenguas Modernas de la Universidad de Cambridge porque quería ser escritor o compositor, pero su legado se inclinó hacia otro lugar.

“A menudo busco vaciar mi mente antes de una sesión fotográfica para llegar lo más limpio posible al estudio. Antes de disparar la cámara siempre se da un acercamiento filosófico con lo que vas a retratar”, contó en aquella ocasión.

Los trabajos más recientes del fotógrafo lo acercaron a agrupaciones y cantantes más actuales como son Lady Gaga, Lenny Kravitz, Snoop Dogg, Miley Cyrus, The Killers, Daft Punk, MGMT, The Chemical Brothers o Yeah Yeah Yeahs.