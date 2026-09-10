Mejor lleva cambio... por si acaso: ¿Por qué Tiendas 3B suspendió el pago con tarjetas?

Las Tiendas 3B habrían dejado de recibir un apoyo para aceptar pagos sin tarjeta a menor costo.

Las Tiendas 3B dejaron de recibir pagos con tarjeta en algunas sucursales, pero no es que quieran puro ‘cash’, sino que se trata de una decisión estratégica y un “experimento” para evaluar costos, ingresos y riesgos.

Para comprender la medida de las Tiendas 3B, debes saber que sus sucursales estaban registradas en el sistema financiero como una tienda de abarrotes, sector privilegiado con el esquema de cuota de intercambio cero.

Este esquema de cuota incentiva a escuelas, guarderías, médicos y dentistas, misceláneas, abarrotes, refaccionarias, ferreterías y salones de belleza a aceptar pagos con tarjeta sin pagar a un banco emisor por las operaciones con tarjeta.

La medida comenzó con tarjetas de crédito en 2013 y en 2019 se extendió a las tarjetas de débito. Ha sido tanto su éxito que el Banco de México (Banxico) mantendrá este incentivo del cuál, hasta hace unos meses, se beneficiaban las Tiendas 3B.

Sin embargo, el crecimiento de las Tiendas 3B provocó que el negocio tuviera una escala que no corresponde con el propósito del incentivo, por lo que la empresa fue reclasificada y ya no se le considera una tienda de abarrotes.

Con ello, 3B perdió la cuota de intercambio cero, por lo que aceptar pagos con tarjeta se hizo más caro para la cadena, así que esta sería la causa de fondo de su decisión de no aceptar pagos con tarjeta.

¿Sin pagos con tarjeta? Tiendas 3B experimentan con el CoDi

Directivos de Tiendas 3B informaron que, a la par de la suspensión de pagos con tarjeta, experimentaron para promover el CoDi, como se le conoce al ‘Cobro Digital’ creado por Banxico, que permite pagos con código QR y tecnología NFC, que es el pago por acercamiento.

Dichos testimonios fueron recopilados por la periodista Jeanette Leyva, que en su columna para El Financiero explicó que esta modalidad de pago será relanzada en 2027 para promoverla.

Tras el cambio de giro en Tiendas 3B, la empresa explicó que evalúa costos, ingresos y riesgos sin la cuota de intercambio cero.

Cuota de intercambio cero y tasa de descuento: Las comisiones para negocios por cobrar con tarjeta

La situación de Tiendas 3B, que opera en Wall Street, trae a la mesa el debate de hace semanas sobre un posible incremento en el cobro a comercios por aceptar pagos con tarjeta.

Los negocios que reciben cuota de intercambio libran el pago que realiza el banco adquiriente al banco emisor por una operación con tarjeta.

Esto no significa que los pequeños negocios estén libres de comisiones por recibir pagos con tarjeta, ya que deben cumplir con la tasa de descuento, que es el costo que enfrenta cada negocio por aceptar ese medio de pago.

Jeanette Leyva explica que “la diferencia es importante, porque la cuota de intercambio cero no significa que para el comercio aceptar una tarjeta sea necesariamente gratuito. Significa que uno de los componentes del costo de la operación, el que se paga entre adquirente y emisor, se elimina”.

Con esta medida buscan que los negocios de uso frecuente para la población acepten pagos con tarjeta, y así contribuir a la inclusión financiera sin dañar los márgenes reducidos de los establecimientos pequeños.