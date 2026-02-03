GAP busca ‘despegar’ en 2026: Proyecta 85 millones de pasajeros en su red de aeropuertos con inversiones

La expansión del aeropuerto de Tijuana forma parte de las proyecciones del GAP para sostener el crecimiento de pasajeros. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro)

La proyección del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para el próximo lustro es rozar los 85 millones de pasajeros anuales en su red de aeropuertos concesionados en México y Jamaica, esto gracias a las inversiones proyectadas en su Plan Maestro de Desarrollo, explicó Raúl Revuelta, director general de la empresa.

En conferencia de prensa, Revuelta dijo que las estimaciones de tráfico responden al cumplimiento de una serie de factores, como un aumento de pasajeros más consistente en el aeropuerto de Guadalajara, la expansión de la terminal aérea de Tijuana y diversos elementos macroeconómicos.

Al cierre del año pasado, la red de aeropuertos concesionados al GAP atendió a poco más de 66 millones de pasajeros, por lo que las proyecciones de tráfico de viajeros implican un crecimiento cercano al 40 por ciento en el siguiente lustro.

“Estamos viendo que la parte turística, lo que lo mueve es la construcción de cuartos de hotel, y eso está ocurriendo: Los Cabos, La Paz, Puerto Vallarta, es impresionante lo que se está construyendo en la Riviera Nayarita”, refirió Revuelta a El Financiero.

El director dijo que las estimaciones proyectadas por las inversiones más grandes en la historia del grupo están cimentadas en la combinación de la demanda turística, en donde México continuará consolidándose, así como la de viajes corporativos o de negocios, que están equilibrándose en el Bajío, esto sin olvidar el componente de viajeros de Estados Unidos que visitan a familiares en México.

Aunque la demanda de viajes desde Estados Unidos ha tenido una caída debido a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, el turismo canadienses y la fortaleza del mercado doméstico están apuntalando las perspectivas del grupo aeroportuario.

Para el 2029, la firma aeroportuaria tiene proyectado invertir más de 50 mil millones de pesos, con un especial énfasis en el desarrollo de infraestructura en el aeropuerto de Guadalajara.

Allí, la concesionaria aeroportuaria prevé tener al menos 40 millones de pasajeros en los años siguientes, esto como parte del proceso de consolidación del aeropuerto de Guadalajara como un centro de conexiones aéreas en el occidente del país.