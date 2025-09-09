Mejor en el tendedero al sol: Emiten alerta de 556 secadoras de ropa por riesgo de incendio

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con la empresa Alliance Laundry Systems LLC, emitieron este martes 9 de septiembre una alerta por riesgos de incendio en 556 secadoras de ropa, asociados con un fallo en uno o más tornillos con probabilidad de desprenderse y ocasionar fuga de gas y un evento de combustión.

En un comunicado, la oficina de protección al consumidor de México explicó que el llamado a revisión aplica para las secadoras de ropa comerciales de las marcas Huebsch, modelo secadora de doble tambor; marca Speed Queen, modelo secadora de un tambor y de doble tambor, y marca Unimac, modelo secadora de un tambor y de doble tambor.

La dependencia precisó que, como indicativos, en el número de modelo de los productos afectados es posible encontrar, en el primer dígito, las letras S, H o U; del tercer al quinto dígito, los números 030, 035, 045 o 055; en el sexto dígito, la letra N, L, R o D, y en el décimo tercer dígito, el número 6.

La Profeco detalló que el riesgo consiste en que “uno o más tornillos de montaje ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida pueden aflojarse o desprenderse durante el funcionamiento de la secadora, ocasionando fuga de gas, quemado de cableado y un evento de combustión”.

¿Cómo recompensará la empresa a los propietarios de las secadoras?

Ante ello y como contramedida, la empresa anunció que se repararán las secadoras sin costo y en el domicilio de las personas consumidoras.

Los propietarios afectados pueden hacer válida la reparación enviando un correo electrónico para proporcionar los datos que se soliciten, para que Alliance Laundry Systems programe la visita de un técnico que reparará el producto, apuntó la dependencia.

La campaña para atender el desperfecto estará vigente de manera indefinida e inició en abril pasado precisó la Profeco.