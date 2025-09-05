Plan México será motor de inversión y crecimiento para los próximos 10 años: Slim Domit

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, señaló que el Plan México, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, abre una oportunidad histórica para detonar el crecimiento económico del país, con expectativas favorables para los próximos diez años.

“Las expectativas para el país en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población”, señaló el presidente del Consejo de Administración de América Móvil durante el evento México Siglo XXI “Mentes que iluminan el futuro”, organizado por la Fundación Telmex Telcel.

Subrayó que el país atraviesa una coyuntura favorable para acelerar el desarrollo, por lo que consideró indispensable sostener una inversión anual equivalente al 25 por ciento del PIB, de la cual más del 80 por ciento deberá provenir de capital privado.

Con lo anterior, afirmó que las empresas controladas por la familia Slim continuarán invirtiendo en el país para contribuir con el Plan México. En el caso de América Móvil, dijo que continuarán destinando recursos estratégicos para expandir la cobertura de telecomunicaciones y fortalecer la infraestructura digital del país.

“Hoy, aquí, ante ustedes, reafirmamos nuestro compromiso (con el Plan México) de seguir invirtiendo, trabajando, creando y, sobre todo, creyendo profundamente en México, como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos”, reiteró Slim Domit.

América Móvil seguirá apostando por México: Slim Domit

El empresario, hijo del magnate mexicano Carlos Slim Helú, añadió que América Móvil seguirá apostando por el país, por lo que destacó que continuarán invirtiendo en la mejora de su infraestructura de telecomunicaciones

Recordó que, desde su privatización en la década de los noventa, Telmex y Telcel se han convertido en actores estratégicos en el desarrollo de las telecomunicaciones mexicanas. Además, destacó que la empresa pasó de ser una operadora pública ineficiente a consolidarse como una compañía de clase mundial gracias a programas intensivos de capacitación, innovación y una política sostenida de inversión en infraestructura.

“Construimos la red de 5G más grande y robusta y llegamos con fibra óptica a las empresas de nuestros clientes. Gestionamos redes corporativas integrando soluciones que van desde las más simples hasta las más complejas y construimos la red segura y versátil de centros de datos”, agregó Carlos Slim.

Con ello, reiteró que las empresas propiedad Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, se alinearán al objetivo del Plan México de potenciar la inversión privada y consolidar a las telecomunicaciones como motor del desarrollo nacional.