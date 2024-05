Falla la AFAC en la entrega de certificados para operar aeronaves

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ha tenido, durante este sexenio, uno de los peores desempeños de su historia, además de que no ha podido resolver con eficiencia sus equivocaciones y, en sus entrañas, hay problemas de funcionamiento que afectan su misión, que es mantener la seguridad en el transporte aéreo.

Múltiples auditorías, practicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), dan cuenta de los problemas estructurales de la autoridad aeronáutica, que no tiene los recursos humanos necesarios y carece del presupuesto óptimo para su operación eficiente.

La auditoría UAF-AD-010, realizada al ejercicio 2022, da cuenta de las irregularidades de la AFAC para otorgar certificados de explotador de servicios aéreos (AOC), que son las autorizaciones en donde se verifica que una empresa, que busque operar vuelos en cualquiera de sus modalidades, cumpla con los requisitos necesarios.

“Para el control y registro de las solicitudes recibidas y los certificados AOC expedidos, la AFAC no acreditó que cuenta con un sistema mediante el cual lleva a cabo dichas labores. Además, no estableció metas e indicadores que permitan evaluar el control, registro y emisión de los certificados AOC”, refiere el análisis.

Al no encontrar un sistema de registro de las solicitudes para operador aéreo, la SFP indagó en los reportes que la autoridad tenía disponibles de forma física.

Al segundo trimestre del 2022, se solicitaron 628 certificados de explotador de servicios aéreos, esto de acuerdo con información de la AFAC; no obstante, la autoridad admite haber atendido 3 mil 35 solicitudes.

“Con el análisis de las bases de datos, no fue posible verificar la vinculación de las solicitudes recibidas respecto de las atendidas, ya que existen incongruencias en la información, toda vez que se atendieron 2 mil 407 solicitudes más que las que se recibieron que fueron 628″, refiere la auditoría.

Más aún, de todas las solicitudes presentadas ante la autoridad, solo fue otorgado un certificado de operador aéreo durante ese primer semestre del 2022, mismo que no estaba entre los expedientes registrados formalmente como solicitudes.

“Se determinaron inconsistencias relacionadas con la confiabilidad y utilidad de la información, toda vez que las bases de datos de las solicitudes recibidas y atendidas no comparten elementos que permitan constatar que las atendidas fueron solicitadas y no se identificó el certificado AOC expedido en el registro de las solicitudes recibidas”, agrega la revisión de la autoridad a la AFAC.

En los documentos consultados también se explica que la AFAC no demostró las causas por las que los certificados, alrededor de 627, no fueron otorgados. En julio del 2023, al momento de auditoría, la AFAC no emitió respuesta que solventara los señalamientos de la SFP y, hasta ahora, no ha presentado elementos que indiquen que los señalamientos hayan sido aclarados.

Incongruencia

Militarización y presupuesto insuficiente

Desde febrero del 2021, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) está en manos de militares en retiro, que han sido colocados en la dirección general de la autoridad.

Con acusaciones de corrupción a cuestas, el general Carlos Rodríguez Munguía fue cesado el 17 de octubre del 2022 y dio paso a otro militar por orden presidencial, actual director general de la autoridad aeronáutica, Miguel Vallín Osuna.

“Cuando insertas las fuerzas armadas en la toma de decisiones de la autoridad aeronáutica tiene un efecto disruptivo (...) lo que sería una curva de aprendizaje se vuelve más amplia, sumada a la austeridad republicana con recorte considerablemente los recursos, ya se puede ver que no eso va a llevar a buen puerto”, apunta Juan Carlos Machorro, socio de Santamarina y Steta.

El presupuesto de la AFAC ha fluctuado durante el sexenio: en 2020, periodo de pandemia, la autoridad recibió 75.2 millones de pesos, para luego alcanzar los 944.2 millones de pesos en 2022, año en que se aumentaron los esfuerzos para recuperar la categoría 2.

Información de Hacienda muestra que en 2023 el gasto ejercido por la AFAC comenzó a descender, pues pasó a 904 millones de pesos, mientras que para este año, la cifra se mantiene en 663 millones de pesos, una caída del 36 por ciento.

De acuerdo con la autoridad, se necesitan por lo menos 2 mil millones de pesos de presupuesto para que esta pueda operar con eficiencia y cubrir los programas de vigilancia.

Además, el propio gobierno ha reconocido que los organismos de aviación, como la AFAC y el Seneam generan los recursos necesarios para mantenerse a sí mismos, incluso, obtienen para el erario más del doble de sus requerimientos presupuestales anuales, por lo que se está trabajando en la desincorporación de ambas instituciones.