Alpura buscará ‘ordeñar’ nostalgia de mexicanos y conquistar mercado de lácteos en EU

Alpura informó que para finales de este 2023 irá por el mercado de lácteos de Estados Unidos, esto exportando desde su planta de Chihuahua.

“Es una oportunidad que vemos hoy atractiva y relevante, son 40 millones o más, oficialmente en Estados Unidos, existe esta nostalgia por los productos mexicanos, y es una oportunidad a la que tenemos que reaccionar, por lo tanto estamos definitivamente pensando en reforzar y atacar esta oportunidad en un futuro muy próximo”, apuntó Francois Bouyra, director general de Grupo Alpura.

En 2021, la empresa compartió a El Financiero que 2 por ciento de la producción de su planta de Chihuahua, que cuenta con la certificación del órgano sanitario de Estado Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), era exportado al país del norte, y que en un futuro considerarían crecer ese volumen.

“Sí exportamos hoy a Estados Unidos, pero con un distribuidor que se enfoca a un negocio que no es el tradicional del retail de los autoservicio y proximidad, es mas business to business, y la verdad nuestras ambiciones son altas y mayores, motivo por el cual fuimos evaluando oportunidades adicionales a este distribuidor”, acotó el directivo.

De acuerdo con Statista, el mercado de lácteos en Estados Unidos cerrará este 2023 a los 29 mil 330 millones de dólares, con una expectativa de crecimiento anual de 3.34 por ciento para el periodo 2023-2028.

En otros temas, en días pasados el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se analiza la relación del aspartamo con casos de cáncer, edulcorante que aseguró Alpura no utiliza en su portafolio.

“Nosotros no usamos aspartamo en ninguno de nuestros productos, realmente mucho de nuestras fórmulas el dulzor viene de la leche. No puedo revelar qué otros edulcorantes usamos, por confidencialidad de nuestras fórmulas, pero no tuvimos que hacer ninguna reformulación”, dijo Adrián Varela, director de mercadotecnia para la empresa.