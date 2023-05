Telefónicas alejan su inversión de México: Desaceleran expansión por alto costo del espectro

América Móvil y AT&T son de las empresas que optaron por no incrementar su red en México. (Cuartoscuro)

La negativa de AT&T para participar en la próxima licitación de asignación de espectro radioeléctrico y la posible devolución de más espectro por el alto costo de este insumo, son claras señales de que los operadores telefónicos desacelerarán su expansión en el país, advirtió Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“Es un anuncio (de AT&T) desfavorable para México y para la inversión, esto quiere decir que AT&T no va a ampliar su infraestructura; no va a crecer más y ya no buscará crecer en su cobertura, por lo tanto, habrá regiones del país que se van a quedar desconectadas”, dijo Bravo.

Opinó que la devolución de espectro es una señal de la perspectiva que tiene la telefónica liderada en México por Mónica Aspe Bernal sobre su expansión, que este año será débil si el gobierno y Hacienda no bajan los costos del espectro.

“AT&T no es el único operador que se ha quejado de los altos costos, también lo han hecho América Móvil y Telefónica (que el año pasado devolvió todo su espectro). Si hay un tema por el cual la industria móvil o inalámbrica en México está unida es precisamente por el reclamo a las autoridades por el alto costo del espectro”, dijo Bravo.

Incluso América Móvil, que concentra casi 60 por ciento de participación de mercado en telefonía móvil en México, reconoció en su reporte anual que la imposibilidad de adquirir espectro radioeléctrico adicional limitará a la empresa.

“La imposibilidad de adquirir espectro radioeléctrico adicional podría provocar una disminución en la calidad de la red y los servicios de la compañía, limitar su capacidad para satisfacer las necesidades de sus usuarios y, en consecuencia, afectar sus posibilidades de competir exitosamente”, reconoció en su Informe anual 2022.

Aunque los derechos por el uso del espectro no aumentaron en 2023, los costos de este insumo son hasta tres veces superiores al promedio de América Latina y hasta 10 veces mayores al promedio de Europa, según la GSMA, que ha señalado a las autoridades mexicanas de tener una perspectiva recaudatoria en lugar de ver al espectro como una herramienta de inclusión y democratización de internet.

“Teniendo en cuenta que México tiene un gobierno cuya prioridad es la inclusión digital y la ampliación de los servicios móviles, es claro que el alto costo del espectro radioeléctrico está deteniendo su objetivo”, indicó Lucas Gallitto, director para América Latina de la Asociación Global del Ecosistema Móvil (GSMA).

Despliegue de 5G será más lento

Para Mónica Aspe, los altos costos del espectro aumentan los problemas de sostenibilidad financiera que representa el despliegue de 5G.

El despliegue de 5G está teniendo retos globales bien importantes que tienen que ver con su sostenibilidad financiera. Hay inversiones enormes de capital para hacerlo posible y no existen los casos de retorno visible en periodos de tiempo cortos que justifiquen la inversión. En México tenemos una barrera adicional que es el costo extremadamente alto del espectro, aseguró la directiva.

Aunque dijo que hay fe de que la acelerada evolución tecnológica justifique el enorme gasto que está haciendo la empresa para desplegar la red de quinta generación, señaló que en México la recuperación de la inversión será más lenta.

“Si le bajas al costo del espectro, inmediatamente compraríamos más equipos para red y empezaríamos a incrementar la conectividad, porque aquí hay un tema de competencia donde tenemos un interés muy claro en desplegar”, destacó Aspe Bernal.

Los operadores móviles han devuelto el espectro que tenían asignado durante los últimos cuatro años de forma consecutiva, ya que los altos costos hacen prácticamente inviable su operación al reducir su margen de ingresos.

Mientras que en Latinoamérica, las tasas anuales que pagan los operadores telefónicos por el espectro representan en promedio 20 por ciento del costo total de sus operaciones, en México la cifra es mucho mayor, se eleva hasta un 85 por ciento.

“El ejemplo más claro de los altos costos es Telefónica. No hay otro país en el mundo donde un operador tenga que subir su tráfico a la red de otro operador. El tráfico de Telefónica opera sobre la red de AT&T y es precisamente por los altos costos del espectro que se han venido manejando en el país”, señaló la CEO de AT&T México.

Desde 2019, AT&T comenzó a devolver parte del espectro que tenía. Para 2020, Telefónica Movistar devolvió por completo el espectro radioeléctrico al Estado. Durante 2021 y parte de 2022, Telefónica Movistar, dirigida por Camilo Aya, terminó su proceso de devolución; dichas acciones generaron pérdidas a la Hacienda por 4 mil 500 millones de pesos. En 2022, AT&T devolvió al IFT parte de dos bandas.