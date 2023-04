Red 5G ‘no conecta’ con los mexicanos: Apenas 9 por ciento de usuarios la adoptarán este año

Usuarios no usan 5G ya que acusan que la velocidad es similar a la 4.5G. (Cuartoscuro)

Los operadores móviles no han conseguido brindar a los usuarios una oferta atractiva para aprovechar las bondades de 5G, a tal punto que, para finales de 2023, se espera que sólo 9 por ciento de las 138 millones de líneas móviles que habrá en el país adoptarán esta tecnología, debido a que ocho de cada 10 usuarios se encuentran en la modalidad de prepago y sólo 17 por ciento en pospago, lo que dificulta el avance de este tipo de conectividad que, hasta ahora sólo se encuentra disponible para éstos últimos.

“Los operadores móviles han realizado cuantiosas inversiones para desplegar 5G en México, incluso fuimos de los países que más rápido han desplegado esta red, a pesar de la falta de apoyos del gobierno y de los altos costos del espectro radioeléctrico; sin embargo, vemos que no han logrado acelerar la migración de los usuarios a la red de quinta generación”, indicó Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Esta situación supone un problema muy grave para los operadores móviles como Telcel, AT&T y Telefónica Movistar, pues el despliegue de la red de quinta generación en México demandará una inversión superior a los 37 mil millones de dólares, según un estudio de la consultora Analysys Mason, que señala que el despliegue completo ocurrirá entre 2028 y 2029.

“Es necesario cartografiar y ubicar con precisión la cadena de conectividad con la finalidad de hacer efectivo el despliegue de infraestructura 5G. Estamos viviendo una tardanza comercial porque las empresas no han hecho una oferta efectiva y atractiva para los consumidores”, lamentó Ernesto Piedras, CEO de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Al cierre de 2022, Telcel alcanzó cobertura con 5G en 100 ciudades del país, mientras, AT&T cerró el año con cobertura en 31 ciudades.

El problema de adopción radica en que el mercado mexicano es en su mayoría de prepago y para acceder a 5G es necesario entrar en el modelo de pospago.

Se estima que de las 138 millones de líneas móviles registradas en el país, 82.9 por ciento son de usuarios de prepago y sólo 17.1 por ciento son usuarios de pospago, lo que deja un mercado de apenas 23.7 millones de usuarios que tienen posibilidades de acceder a 5G.

5G no termina de convencer a los usuarios

Los usuarios de 5G no están del todo satisfechos con el servicio de 5G que hasta ahora ofrecen los operadores móviles en las más de 100 ciudades que ya cuentan con cobertura, pues aseguran que las velocidades de navegación son muy similares a las de la red 4.5G.

“Hay expectativas de los usuarios por velocidades más altas con 5G, sin embargo, aún estamos en la transición de 4G a 5G, es decir que aún estamos en la etapa de densificación de estaciones o antenas que permitan la conexión. Lo que se busca es que haya más puntos de conexión para que haya más cobertura y más velocidades para navegar”, dijo Chafic Nassif, presidente de Ericsson para Latinoamérica, Norte y el Caribe.

La falta de convencimiento por este servicio ha generado expectativas muy bajas. De acuerdo con Ericsson, para finales de 2023 se espera que en México haya aproximadamente 16 millones de usuarios suscritos a 5G.

“El despliegue de 5G ha sido más rápido que el despliegue que tuvo 4G, esperamos que, hacia finales de 2023, la cobertura total en el país sea de 48 por ciento. Esta cobertura, aunada al creciente interés de los consumidores por acceder a los beneficios de 5G, acelerarán su adopción de esta tecnología”, señaló Chafic Nassif.

Sin embargo, para el presidente de la Amedi, esta adopción de usuarios de 5G seguirá siendo insuficiente para que los operadores móviles tengan mayores índices de rentabilidad.

“La red de 5G es una tecnología que va a cerrar las brechas digitales y para que haya una mayor adopción, los operadores deben ofrecer planes más accesibles. Mientras esto no ocurra, la adopción de esta tecnología innovadora seguirá siendo incipiente en los próximos años”, comentó Bravo.

Empresas como América Móvil, AT&T, Izzi y Nokia, ven un gran potencial en las redes privadas 5G para recuperar inversiones.

“La red de quinta generación es un parteaguas para las industrias y los usuarios. El verdadero valor de la nueva generación en redes no es la velocidad, sino la transformación digital que el 5G impulsará en diversos sectores como la minera, salud, educación, energía y el entretenimiento”, Juan Piñón, director de Ventas y Operaciones para Nokia.

Se estima que las redes empresariales observarán un alza de hasta 300 por ciento durante los siguientes tres años gracias al nearshoring, por lo que seguirán impulsando este negocio para recuperar sus inversiones en el corto plazo.