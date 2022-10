Bayer busca resolver problemas de salud, agricultura y sostenibilidad

A través de su brazo de capital de riesgo Leaps, Bayer buscará resolver los problemas más grandes que afectan a la humanidad en materia del cuidado de la salud, agricultura y sostenibilidad.

Durante el Foro EF Meet Point Virtual. Game Changers. Innovación para una vida mejor, Jürgen Eckhardt, SVP and head of Leaps by Bayer, aseguró que México y el mundo viven en el siglo de la revolución de biotecnología y esto permite encontrar nuevas soluciones a los problemas que aquejan a la humanidad.

“Creo que todos estamos en el siglo de la revolución de biotecnología y veo muchas oportunidades para resolver algunos de los problemas más grandes que enfrentamos como humanidad en cuanto al cuidado de la salud y la agricultura, pero también en materia de sostenibilidad”, señaló Jürgen Eckhardt.

Aseguró que Bayer está interesado en presentar nuevas soluciones capaces de resolver estos problemas, pero también que permitan a la compañía tener un retorno de inversión.

“A través de Leaps, lo que buscamos en Bayer es resolver los retos que aquejan a la humanidad como curar el cáncer, revertir enfermedades autoinmunes o desarrollar un suministro sostenible de proteínas para alimentar a una población creciente”, comentó el head of Leaps by Bayer.

En el evento, organizado en el marco de la celebración de los 100 años de la compañía en el país, Jürgen Eckhardt, detalló que la revolución tecnológica que se vive actualmente permitirá a la empresa alemana hacer llegar sus soluciones a todos los estratos del país.

“Hoy en día, por ejemplo, el proceso para fabricar las células es muy costoso y esto no permite que llegue a todos los estratos de la población, pero la tecnología nos permitirá hacer llegar nuestras soluciones de agricultura y de salud a todos los granjeros y todos los pacientes del mundo”, expuso.

Bayer no descarta continuar con inversiones en México

Bayer es una empresa global que ha estado presente en México con sus productos desde hace más de 100 años y ahora espera continuar invirtiendo a través de su brazo de capital de riesgo Leaps.

“Leaps invierte a nivel mundial, no tenemos una estrategia geográfica de inversión, invertimos en donde vemos el mejor trabajo académico y en donde vemos la mejor tecnología, pero debo aceptar que muchas inversiones están en Estados Unidos”, comentó Jürgen Eckhardt

Agregó que en México se seguirán buscando oportunidades para invertir a través de Leaps y acelerar el desarrollo de soluciones capaces de resolver los problemas en materia del cuidado de la salud, agricultura y sostenibilidad.