¿En qué consiste la agricultura celular y cómo ayuda a producir alimentos?

Ante el aumento demográfico y la necesidad de abastecer de alimento a las próximas generaciones, surge una nueva forma de producir productos suficientes para el consumo humano, de la mano de la agricultura celular.

Así lo afirmó Raymond McCauley, presidente de Biotecnología en Singularity University durante su intervención en el Foro Bayer Game Changers Innovación para una vida mejor en donde aseguró que la ingeniería en alimentos ayuda a fortalecer la agricultura y la crianza de animales en el mundo y explicó en qué consiste esta práctica.

“¿Qué pasaría si sacamos carne no de dentro del animal, sino de una biopsia pequeña de un cerdo? La idea es sacar las celular del cerdo, clonarlas y crecer muchas de estas células, para que después crezcan láminas, músculos, fibras y terminar en un buen tocino. Esta es la agricultura celular”, explicó el también arquitecto en jefe de BioCuriou.

“El punto número uno de esto es que no estamos matando a los animales para hacerlo; dos, utilizamos muchísimo menos recursos, menos agua, menos tierra, menos cosas destructivas; y tres, es un proceso muy controlado que produce carne real que viene de una animal”, añadió.

Raymond McCauley señaló que un futuro se necesitarían “cuatro planetas de Tierra” para poder criar a los suficientes animales y alimentar a toda la población, por lo que es necesario la implementación de este tipo de tecnología para resolver problema.

El futuro de las medicinas

Asimismo, durante su participación en el Foro, Raymond McCauley aseguró que en los próximos 10 años, el 40 por ciento de las nuevas medicinas se basarán en las tecnologías de ARN mensajero y en nanopartículas lipídicas (conocidas en inglés como LNP).

De acuerdo con el experto, las empresas ya trabajan de manera activa en estas tecnologías -la ARNm es empleada en las vacunas contra el COVID- para poder tener tratamiento efectivos que permitan no solo prevenir enfermedades respiratorias sino tratar otros padecimientos no infecciosos como la malaria, el cáncer, el Alzheimer o el VIH.

“Esto cambia el juego de la vida humana y el costo para tratar y prevenir algunos padecimientos”, afirmó durante su presentación titulada Coming of Age in the Biotech Century.