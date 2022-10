La tecnología no es un objetivo, es una herramienta para escalar: Vivian Lan

La tecnología no es un objetivo, sino una herramienta con la que podemos escalar y tener mayor impacto en el mundo, afirmó Vivian Lan, directora de Singularity University México.

Durante el Foro Bayer Game Changers Innovación para una vida mejor, la especialista señaló que las tecnologías de crecimiento exponencial son la única forma para resolver problemas globales como salud, hambre, agua potable, cambio climático, educación, pobreza y energía.

“Las tecnologías exponenciales son todas las tecnologías que siguen la ley de Moore [...] La tecnología acelera la disrupción“, aseguró.

“La tecnología no es el fin, no es el objetivo, no es la razón por la cual trabajamos. La tecnología es la mayor herramienta con la que podemos escalar y si podemos escalar, podemos tener un mayor impacto en el mundo”, añadió la conferencista.

En este contexto, Vivian Lam indicó que las empresas necesitan construir una cultura de innovación y presentó 5 acciones para lograr un crecimiento exponencial.

Enfocarse en el propósito Ser ágiles y transformase constantemente Mantener una cultura de la innovación Usar tecnología Subirse a las mega-tendencias.

Finalmente, la académica dijo que los jefes y CEOs tienen que trabajar en su lado “humano” y para eso se necesita pasar de jefes a verdaderos líderes.

“Necesitamos nuevos modelos de liderazgo, pasar de jefes a verdaderos líderes que nos lleven a través del camino, necesitamos un liderazgo mucho más compasivo, empático y sobre todo creativo y valiente”, sentenció.