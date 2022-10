Recuperación en la venta de smartphones es todavía incierta

El conflicto entre China y Taiwán y la desaceleración en la demanda de celulares amenaza la esperada recuperación en la venta de smartphones en México, de cara al arranque del Buen Fin y la temporada decembrina, que son las principales oportunidades que tienen firmas como América Móvil, AT&T y Telefónica para impulsar la comercialización de equipos de marcas como Samsung, Apple, Motorola,Huawei, Xiaomi, ZTE, Oppo y LG, que concentran 94.47 por ciento del mercado en el país.

Ariel Abam, vicepresidente de Operaciones en Infineon Technologies México, firma especializada en la proveeduría mundial de semiconductores, opinó que el desabasto de chips aún no termina y será más duradero de lo que se había presagiado, debido a que un posible conflicto entre China y Taiwán provocaría un nuevo golpe a los fabricantes de esos componentes.

“En lo que resta del año veremos ciertos picos de desabasto de microchips y esto va a provocar que haya una menor disponibilidad de smartphones, computadoras y automóviles, esto debido a que existe un mayor riesgo por el posible conflicto entre China y Taiwán”, explicó.

Desacelera Para este año se prevé que la venta de celulares aumente un 6.7%. (Especial.)

De acuerdo con la consultora Gartner, Taiwán concentra el 63 por ciento de la producción de semiconductores, 18 por ciento más provienen de Corea del Sur, 6 por ciento de China y el 13 por ciento restante de otros países del mundo.

“Es cierto que aún quedan algunos remanentes del desabasto de microchips que se vivió durante 2021 y parte de 2022, pero actualmente el nearshoring es la gran oportunidad que tenemos los fabricantes de tecnología para terminar con el problema de desabasto”, aseguró Fabio Oliveira, gerente general de Motorola México.

Agregó que, si bien la compañía no tendrá problemas de desabasto de microprocesadores, esto no significa que no haya otras industrias del sector tecnológico que sí están siendo afectadas por los problemas en la cadena de suministro.

Fabio Oliveira dijo que, en el caso de Motorola, la escasez de semiconductores ya no representa un grave problema, debido a que, aseguró, tienen garantizado su inventario para lo que resta del año, al ser parte de Lenovo, uno de los principales productores de chips del mundo.

“Motorola es una compañía que pertenece a Lenovo, que es uno de los principales fabricantes de microchips a nivel mundial, incluso tenemos una fábrica de microprocesadores en el país y gracias a esto no vemos afectaciones en nuestra producción de terminales para lo que resta del año”, señaló Oliveira.

Juan Miguel Athié, vicepresidente Realme para México y Latinoamérica, un fabricante de electrónicos con sede en China, dijo que los productores de smartphones tienen una gran oportunidad de crecimiento al cierre del año.

“Esperamos tener un muy buen cierre de 2022, ya que en los últimos meses del año se disparan las ventas de smartphones gracias a fechas como el Buen Fin y las fiestas de fin de año, especialmente Navidad, que es donde muchos mexicanos regalan celulares”, añadió.

Demanda comienza a perder fuerza

Los fabricantes de chips advierten que la demanda de semiconductores pierde fuerza. Las firmas que acumularon esos insumos durante dos años ahora cancelan o posponen pedidos y aprovechan el inventario, justo cuando la nueva capacidad de producción entra en marcha.

Samsung, el productor de chips de memoria más grande del mundo, registró una caída de 32 por ciento en los ingresos operativos, mientras que la empresa de procesadores de PC, AMD dijo que sus resultados serían cerca de mil millones de dólares inferiores a su pronóstico anterior. Esas cifras siguieron a los comentarios sombríos de los fabricantes de memorias Micron Technologies y Kioxia Holdings, que recortan gastos y la producción a fin de estabilizar los precios a la baja.

Las empresas se preparan para una recesión prolongada. El jefe de negocios de chips de Samsung, Kyung Kyehyun, dijo el mes pasado que no prevé que el mercado de memorias se recupere en todo el próximo año. Indicó a los empleados que la firma recortó su orientación para las ventas de procesadores en la segunda mitad de este año.