Ya no hay ‘decretazo’ para evitar que digan que somos ‘impositivos’: Jiménez Pons

El Gobierno de México desistió de su intención de publicar un decreto para enviar 30 por ciento de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Santa Lucía y Toluca, toda vez que ese era el planteamiento de la subsecretaría de Transportes.

“Ya no hay decreto, el mismo presidente dijo que no hay decreto, para que no digan que no seamos impositivos”, señaló Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, a El Financiero.

Una semana atrás, el propio funcionario aseguró que el decreto se publicaría en algunas semanas. No obstante, cuando fue publicado el plan del gobierno, el presidente lo rechazó, por lo que prefirió enviar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a negociar con las líneas aéreas.

Este martes, López Obrador aseguró que no sabía nada del plan diseñado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Ya había en la prensa reaccionaria conservadora la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a ser a la fuerza”, afirmó.

Una reportera en la ‘mañanera’ le señaló que fue Rogelio Jiménez Pons quien había realizado esa afirmación.

“Pero eso lo firmo yo. Me hubiesen preguntado, yo ni sabía”, dijo el titular del Ejecutivo.

Aunque ya no se emitirá un decreto, el plan será el mismo: en una etapa inicial, enviar 25 por ciento de las operaciones del AICM al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para así dotar de masa crítica a dicho puerto y aliviar la saturación, al menos de las terminales, del ‘Benito Juárez’.

¿Qué aerolíneas dieron el ‘sí'?

A partir de julio Aeroméxico moverá entre 30 rutas-60 operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; Volaris aceptó trasladar 20 rutas-40 operaciones-, y Viva Aerobus acordó enviar 10 rutas más desde el AICM.

A esto se suma el traslado del AICM al AIFA de 30 vuelos diarios de carga más los chárter, que son ocho vuelos diarios, dos empresas extranjeras, con un vuelo cada una, de acuerdo con el subsecretario Jiménez Pons.