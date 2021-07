CNN lanzará un nuevo servicio de streaming a comienzos de 2022

La cadena de noticias CNN anunció el lanzamiento a principios del próximo año de un nuevo servicio de streaming que operará en paralelo a su oferta de televisión y para el que contratará a cientos de profesionales.

El nuevo producto, bautizado CNN+, está enfocado a los “superfans” de la cadena, los “adictos a las noticias” y los “amantes de los programas de no ficción”, según explicó la cadena en un comunicado.

CNN+ ofrecerá contenido original, en directo y bajo demanda, de forma separada a los canales de CNN y contará con una programación de entre 8 y 12 horas diarias en vivo en el momento de su lanzamiento.

En sus programas participarán algunos de los rostros más conocidos de la cadena junto a nuevos empleados, todos bajo la dirección del ejecutivo Andrew Morse, que estará al frente del proyecto.

“Durante 41 años, las audiencias de todo el mundo han recurrido a CNN como una fuente esencial de noticias e información, lo que está basado en nuestro profundo compromiso con un periodismo de calidad”, señaló Morse en la nota.

Según el responsable, CNN+ “se construirá sobre la base de información de primera calidad y un compromiso para encontrar a nuestras audiencias allá donde estén”.

Además, ofrecerá programas documentales, incluyendo acceso a las temporadas pasadas de algunos de sus mayores éxitos como Anthony Bourdain: Parts Unknown, Stanley Tucci: Searching for Italy y This is Life with Lisa Ling.

CNN+ también tiene previsto desarrollar nuevas series y películas de no ficción que se darán a conocer este año.

CNN dijo que mantendrá una única aplicación desde la que los suscriptores podrán acceder a CNN+ y que los abonados de televisión podrán continuar usando como hasta ahora para acceder a CNN, CNN Español y otros canales.

“CNN inventó las noticias por cable en 1980, definió las noticias online en 1995 y ahora da un importante paso para expandir lo que las noticias pueden ser lanzando una suscripción de streaming directa al consumidor en 2022”, apuntó Jeff Zucker, el presidente del grupo WarnerMedia y presidente de CNN Worldwide.