¿Quieres emprender en una tortillería? La inversión es de unos 300 mil pesos

Los hogares mexicanos compran tortillas 6.7 veces a la semana, lo que convierte a este alimento en un invitado imprescindible en su dieta diaria, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

La alta demanda de este producto motiva a que muchos emprendedores y familias mexicanas consideren poner su tortillería, ya que los tacos no pueden faltar en las comidas mexicanas, aunque actualmente, un negocio de este tipo podría no ser tan rentable.

En estos momentos, la industria de la masa y la tortilla se encuentra viviendo una ‘tormenta perfecta’, ya que los insumos y gastos para mantener sus operaciones diarias se han elevado considerablemente durante los últimos meses.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), señaló en entrevista que los emprendedores que tengan en mente poner una tortillería como negocio deben de ‘perderles el cariño a unos 300 mil pesos’, ya que es la inversión mínima que se requiere para que este negocio funcione.

“En primer lugar, necesitas una máquina para elaborar la tortilla, su precio puede rondar entre los 90 y 110 mil pesos, si vas a hacer tortillas con nixtamal (combinación de maíz, agua y cal) vas a necesitar un molino y una paila para cocer la mezcla, ahí ya son otros 120 mil pesos, fácil tienes que invertir unos 230 mil pesos tan solo en estas máquinas”, detalló.

Para poder construir tu ‘santuario a la tortilla’ también necesitarás invertir en un mostrador de acero (mínimo 15 mil pesos), un tinaco (5 mil pesos), equipo de gas L.P. e instalación de cobre (10 mil pesos), una báscula (3 mil pesos) y una nevera (8 mil pesos).

Además, tienes que considerar los sueldos de los trabajadores que pueden oscilar entre 5 y 7 mil pesos al mes (podrías necesitar al menos dos empleados) y un punto clave para que tu negocio tenga éxito.

‘Si pones tu negocio en Santa Fe te van a comprar poquito, ya que mediante estudios de mercado que hemos realizado, vemos que la población de estas zonas tiene otro tipo de gustos, más fitness, así que recomendamos las zonas populares como Iztapalapa o Iztacalco, donde la gente come mucha tortilla’, detalló Homero López.

De esta forma, la renta del local puede superar los 30 mil pesos mensuales si está en franjas estratégicas, como un mercado o cerca de casas de interés social.

“Debes tener en cuenta que para que tu negocio se mantenga tienes que vender, en promedio, 180 kilos de tortilla diarios, para no perderle, y para ya empezar a ganar dinero tienes que vender unos 280 kilos para que te ganes unos 400 pesos diarios”, puntualizó el presidente del CNT.

Para llegar a esta meta de ventas, probablemente necesitarás incrementar tus horizontes, por lo que deberás contratar un repartidor que venda tus tortillas en restaurantes, fondas, tienditas o a particulares, por lo que ya deberás agregar otro salario a tu nómina o pagar comisiones.

“Los que no conocen el negocio quieren entrarle, lo que conocen ya se quieren salir, muchas personas piensan que es un gran negocio porque todos los mexicanos lo consumen, pero hay que pensarlo dos veces, es un negocio desgastante y demandante”, señaló.

De acuerdo con los censos económicos levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 103 mil 783 tortillerías establecidas en el país, de las cuales 72.6 por ciento operan bajo la informalidad.

‘Ese es otro obstáculo para los que deciden ‘entrarle al negocio’ de manera formal, ya que hay muchas tortillerías informales que no pagan impuestos y no respetan el distanciamiento que debe existir para no saturar un área’, agregó Homero López.

Y por si faltara poco, los supermercados también podrían ser una causa para que no llegues a tus metas diarias de ventas, ya que venden tortilla a precios más bajos porque son un producto ancla para atraer clientes, ‘por eso las tortillerías siempre están al final del super, para que compres más cosas’, subrayó el especialista.

La entidad del país que tiene mayor número de tortillerías es el Estado de México, con 15 mil 120.

El abogado Héctor Sánchez decidió invertir parte de sus ahorros en una tortillería en Tultitlán, Estado de México, ya que consideraba que era una buena forma de poner a trabajar su dinero pero tuvo que cerrar a los seis meses.

‘Hay muchos problemas para que tu negocio funcione, debes pagar altos costos por la masa, sueldos a trabajadores, renta de local, gas y estar todo el día al pendiente, es una actividad muy desgastante y terminas ganando unos 200 pesos diarios me di cuenta de que no convenía y mejor cerré', declaró a El Financiero.