Xóchitl Gálvez le declara la guerra... a la diabetes: Este es su plan para los pacientes con esta enfermedad

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), aseguró que la única guerra que declarará en caso de ganar la elección del 2 de junio será contra la diabetes.

Al encabezar un encuentro con militantes en Tlalnepantla, Estado de México, Gálvez habló sobre sus propuestas en materia de salud y anunció la creación de un programa especial para la atención de los pacientes con esta enfermedad.

“Hay 12 millones de mexicanos que tienen diabetes y hipertensión, esa es la única guerra que voy a declarar, la guerra contra la diabetes”, afirmó ante decenas de simpatizantes.

La aspirante detalló que dicho programa incluirá un equipo para monitorear los niveles de azúcar y garantizó que no faltará la medicina para aquellas personas que sufren de diabetes o hipertensión arterial.

Xóchitl promete traer de vuelta el Seguro Popular

Gálvez insistió en que el Gobierno debe pagar las medicinas que no surtan en las clínicas del sector salud, así como las cirugías que requieran los pacientes. Para ello, reiteró, traerá de vuelta el Seguro Popular.

“Con ese seguro, si por alguna razón no les dan las medicinas en el IMSS, ISSSTE o en el sector salud, van a ir a la farmacia de la esquina y ahí se las van a entregar con su tarjeta. Y si por alguna razón, no les hacen una cirugía, van a ir a un hospital privado y nosotros se los vamos a cubrir porque ustedes no tienen la culpa”, prometió la candidata.

La candidata también ha propuesto la creación de una nueva tarjeta, llamada ‘Mi Salud’, con el fin de que los ciudadanos puedan ser beneficiarios del “nuevo seguro popular”, el cual, promete, tendrá más alcance para que los mexicanos puedan ser atendidos en prácticamente todos los hospitales y clínicas del país.

Cabe recordar que el Seguro Popular era un esquema de aseguramiento público en salud a través de afiliación voluntaria, es decir, que cualquiera que no contara con un seguridad social por parte de su trabajo, podía incorporarse para recibir atención médica. No obstante, dicho programa fue eliminado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder, quien en su lugar impulsó el IMSS Bienestar.

Xóchitl Gálvez visitó el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. (Andrea Murcia Monsivais)

Diabetes, entre las principales causas de muerte en México

De acuerdo con un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y el cáncer son las tres principales causas de muerte en México.

Con base en datos recolectados por el organismo, se determinó que estos padecimientos acumulan 49.4 por ciento de las 401 mil 479 defunciones ocurridas durante el primer semestre de 2023, según el reporte denominado ‘Estadística de muertes registradas’ dado a conocer en enero de este año.

Las muertes por enfermedades del corazón sumaron 97 mil 187 casos y los tumores malignos o cáncer registraron un total de 45 mil 409 casos. En el caso de la diabetes, ésta acumuló 55 mil 885 defunciones.

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por tener niveles elevados de azúcar en la sangre o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce.

Con el paso del tiempo, esta enfermedad puede producir daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y hasta los nervios, según advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS).