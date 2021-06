Evelyn Salgado, gobernadora electa de Guerrero, pide hacer a un lado diferencias políticas o partidistas

Chilpancingo, Gro.- Evelyn Salgado Pineda, gobernadora electa del estado, aseguró a los guerrerenses: “no les voy a fallar”, y enfatizó que en adelante más espacios políticos serán ocupados por mujeres “porque vamos a demostrar que sabemos hacer bien las cosas”.

A sus 39 años de edad, Salgado se convirtió en la primera gobernadora electa de Guerrero y la más joven al recibir la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC,).

Con una diferencia de 62 mil 843 votos sobre su más cercano contrincante, Mario Moreno Arcos, la morenista agradeció a los guerrerenses que depositaron su confianza a través de los votos.

Reconoció el trabajo realizado por los órganos electorales porque “han estado a la altura de las exigencias de los guerrerenses y sacaron adelante el trabajo de un proceso electoral por la vía pacífica”.

Agregó que en este proceso triunfó la democracia, la justicia y la dignidad del pueblo de Guerrero.

Salgado Pineda también hizo un llamado a la reconciliación del estado y a la unidad de los guerrerenses, y pidió trabajar juntos y juntas en beneficio del desarrollo de la entidad.

“A pesar de todos los obstáculos y el viento en contra, nunca nos dimos por vencidos”, sostuvo.

Afirmó que cada golpe hizo más fuerte al movimiento al que pertenece “porque los guerrerenses nos forjamos ante la adversidad”.

Evelyn Salgado reiteró su llamado a la unidad y confianza entre todos los guerrerenses: “(Los invito) a dejar a un lado cualquier diferencia política o partidista que nos divida. Con humildad les invito a sumarnos en un mismo proyecto, que tenga como prioridad el bienestar de todas y todos los guerrerenses”.

Aseguró que será una gobernadora que trabajará para todas y todos los guerrerenses sin distingos ni privilegios, será un gobierno cercano a la gente, de puertas abiertas, horizontal e incluyente que se regirá bajo las directrices ideológicas de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero”.

No hay nada para nadie en el gabinete, dice el papá

El senador Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn, reconoció que el reto que tiene su hija es que todos los ojos del país van a estar puestos en ella como gobernante.

“Tiene una gran responsabilidad, primero, demostrar que la mujer sí puede y que los jóvenes sí pueden; segundo, estará muy observada por las auditorías y la Función Pública”, dijo.

“(Estará) como en una caja de cristal, transparente, público. De ahí el llamado a todos a apoyarla, a cuidarla. Ella ya tiene más o menos definidos los perfiles de quienes van a integrar su gabinete con los principios de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo”, agregó.

El papá de la gobernadora electa afirmó que “hasta ahorita no hay nada para nadie” sobre los puestos.

Adelantó que se va a realizar una “gira de agradecimiento” por todo el estado, y que recorrerán los municipios que no visitaron durante la campaña: “La gobernadora ha decidido empezar por La Montaña, luego la Costa Chica y luego Costa Grande, la Zona Norte, la Zona Centro y el resto de regiones”.

Anunció también que se realizarán foros regionales con la participación de los diferentes sectores para conformar el plan de gobierno:

“Van a cambiar las formas de hacer gobierno, la gobernadora ya dijo que no va a andar en aviones o en helicópteros, ni va a habitar la Casa Guerrero, porque se va a construir ahí el gran hospital de tercer nivel para que cure a los guerrerenses con alta especialidad”.

También dijo que la mandataria electa se reunirá con el actual gobernador Héctor Astudillo Flores para acordar la conformación de las comisiones de entrega-recepción correspondientes.