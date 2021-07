Certificado de vacunación COVID: ¿para qué sirve y en qué países te da ventajas?

¿Planeas viajar a Europa y necesitas comprobar que estás vacunado contra el COVID-19? Ya puedes generar un documento que acredite esta cuestión.

El Gobierno de México anunció este lunes que las personas que han sido inoculadas contra el coronavirus ya pueden obtener el certificado de vacunación COVID.

Te contamos para qué te puede servir y qué países te ofrecen ventajas.

Viajes

Ante la pandemia, diversos países han impuesto controles sanitarios como restricciones de viaje que podrían afectar el ingreso de quienes viajarán o realizan vuelos con escalas.

En ese sentido, el documento con validez oficial cuenta con un código QR que puede ser escaneado por autoridades migratorias o de otro tipo para acceder a información en tiempo real.

En gran parte de los países europeos se mantienen restricciones para la entrada de turismo y viajes no esenciales.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entre los países a los que puedes ingresar con un certificado se encuentran:

Con las dos dosis del biológico: Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia, Finlandia y Suiza. Las vacunas admitidas son AstraZeneca, Janssen, Moderna o Pfizer-BioNTech.

Países Bajos:

A partir del 1 de julio los viajeros procedentes de México pueden ingresar a esta región para realizar turismo, siempre y cuando puedan demostrar que han sido inmunizados con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

‘Saltar’ la cuarentena

Canadá

Los pasajeros que lleguen a la nación pueden estar sujetos a cuarentena durante 14 días; sin embargo, no se aplicará esta medida a quienes cuenten con un certificado que compruebe que han sido inoculados al menos 14 días antes de la llegada.

España

Pueden evitar los requisitos de cuarentena presentando una prueba de vacunación completa con una vacuna que haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Francia

El certificado debe indicar que recibieron la primera dosis de vacuna Janssen al menos 28 días antes de la llegada y la segunda dosis de AstraZeneca, Moderna o Pfizer al menos 14 días previos al arribo.

Empleo

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, enfatizó en la ‘mañanera’ que es ilegal que para propósitos de empleo se exija estar inoculado.

De tal forma que este documento no debe usarse como un condicionante de empleo.

“No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado o no lo quiera emplear si la persona no está empleada, eso no sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas”, subrayó.