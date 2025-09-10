Choque de tren y autobús en Atlacomulco: Hay 17 hospitalizados y 40 personas ya fueron dadas de alta

El autobús quedó partido en dos tras el fuerte impacto con un tren de carga en Atlacomulco. (Foto: AP / Ramsés Mercado Valdes)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que 17 personas permanecen hospitalizadas tras el accidente de un autobús de pasajeros que fue impactado por un tren de carga en Atlacomulco, dejando un saldo de 10 personas fallecidas y más de 50 heridos.

A través de su cuenta de X, Gómez Álvarez detalló que 40 de los pasajeros lesionados ya recibieron el alta médica, mientras que 17 más continúan en hospitales para ser monitoreados por especialistas, aunque no detalló el estado de salud de cada uno.

“El Gobierno del Estado de México mantendrá la atención permanente a quienes resultaron lesionados, así como a familiares de las víctimas”, agregó la mandataria local, quien también participa en las tareas de apoyo tras la explosión de una pipa en el puente de La Concordia este miércoles, en los límites entre la CDMX y el Edomex.

Colisión entre autobús y tren en Atlacomulco deja 10 muertos

El pasado lunes 8 de septiembre, un autobús de pasajeros de doble piso, que transitaba por la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), intentó ganarle el paso a un tren de carga, lo que ocasionó un fuerte choque que terminó partiendo en dos al transporte público.

El saldo fatal de este accidente fue de 10 muertos y 56 lesionados (34 mujeres y 22 hombres), confirmó el lunes el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero.

Dos de los heridos fueron trasladados por el grupo de rescate ‘Relámpagos’ al hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, mientras que otros se encuentran en clínicas de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán.

La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, propietaria del tren involucrado, emitió un comunicado en sus redes sociales con el que lamentó el incidente e hizo un llamado a la “población, conductores y choferes a respetar los señalamientos y a cumplir la orden de alto total”.

El autobús, de la línea Herradura de Plata, había salido de la terminal de El Oro y se dirigía a la Ciudad de México. La mayoría de las víctimas eran trabajadoras domésticas y del ámbito de la construcción que provenían de municipios como El Oro y San Felipe del Progreso.

Rescatistas retiran un cuerpo tras el mortal accidente entre un tren y un autobús de dos pisos en Atlacomulco, Edomex. (Ramses Mercado Valdes/AP)

¿Qué pasó con el chofer del autobús accidentado en Atlacomulco?

Sobre el paradero del chofer que conducía la unidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el operador aún no ha sido detenido, además de que se desconoce su ubicación exacta.

A tres días del fatal choque, la dependencia agregó que el chofer del autobús número 6002 no ha sido presentado ante alguna agencia del Ministerio Público y tampoco se encuentra entre los lesionados ni entre las víctimas mortales.

En tanto, la empresa Herradura de Plata dijo en un comunicado que estaba proporcionando ayuda “médica, psicológica, legal y logística” a los afectados, lo que ha sido desmentido por familiares de las víctimas, quienes exigen a la compañía hacerse responsable de los gastos funerarios y médicos.