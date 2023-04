Una persona fallecida y 30 lesionados por la caída de lona en evento de Alejandra del Moral

Una mujer adulta mayor de nombre María Caballero Otero, que resultó lesionada tras caída el desplome de una lona en un evento de Alejandra del Moral Vela, candidata del PRI al gobierno del Estado de México, falleció en un hospital presuntamente a consecuencia de un infarto.

La coalición Va por el Estado de México señaló que la presencia de condiciones meteorológicas adversas, en especial fuertes vientos y lluvias, derribaron una lona puesta para el encuentro ciudadano que sostendría la candidata a la gubernatura en el municipio de Tecámac.

En un comunicado confirmaron que “lamentablemente una persona murió”, asimismo su equipo de trabajo señaló “hemos recibido instrucciones de nuestra candidata de prestar todo el apoyo necesario a sus deudos y de acompañar en todo momento a los familiares de nuestra querida María, amiga y vecina de Tecámac”, apuntaron.

Asimismo, otras 30 personas resultaron con golpes severos.

Alrededor de las 16:30 horas, los fuertes vientos ocasionaron que la infraestructura cayera encima de decenas de personas, quienes atemorizadas trataron de salir agachadas; sin embargo, 16 resultaron con golpes de consideración.

Paramédicos de Protección Civil de Tecámac atendieron en el lugar a hombres y mujeres con múltiples golpes en cabeza, hombros y cuello, y sofocación.

La tragedia ya había tocado la campaña de Alejandra del Moral

El pasado 12 de abril, en Ixtapaluca, también en un evento de la abanderada de los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México, dos personas resultaron lesionadas por la explosión de pirotecnia

En Chimalhuacán, a unas calles de donde se realizó el mitin de la coalición “Va por el Estado de México”, un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un camión con logos del PRI.

En un comunicado, el equipo de Alejandra del Moral señaló que “ante el incidente ocurrido en Tecámac por las inclemencias atípicas del tiempo”, su candidata llegó al lugar para asegurar la atención a las personas lesionadas.

“Los lesionados, tras caer una lona que fue derribada por el fuerte viento, fueron atendidos por paramédicos del municipio, así como del Instituto de Salud del Estado de México, quienes los valoran sin gravedad.

“Lo primero es atender a las personas lesionadas, todas con heridas leves”, puntualizó la candidata aliancista, además de comprometerse a dar seguimiento a la atención de cada uno de ellos y no dejarlos solos.

“Todos podemos tener un inconveniente, la diferencia es cómo atendemos las cosas, aquí voy a estar siempre del lado de ustedes”, dijo.

Morena pide verificar actos proselitistas

El diputado de Morena Emiliano Aguirre consideró como urgente que la autoridad estatal verifique si se están cumpliendo con los protocolos y medidas de seguridad para este tipo de eventos, a los que acuden cientos de personas, pues, de lo contrario, ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

“No sé si no se han tomado las medidas necesarias, si los protocolos no son utilizados, de acuerdo a la magnitud la responsabilidad de los organizadores, sobre todo en estos tiempos cuando el clima cambia y se deben tomar previsiones; es inadmisible y reprobable que no haya medidas de prevención, tiene que haber sanciones a los responsables”.

Emiliano Aguirre pidió también que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) supervise la correcta aplicación de los recursos destinados a las campañas y en la realización de estos mítines, donde debe cumplirse con requerimientos específicos para garantizar la seguridad de los asistentes.