Trump sube su ‘beef’ con JPMorgan: Demanda al banco y a su CEO Jamie Dimon por 5 mil mdd

Este mes, Jamie Dimon criticó la presión del Gobierno de Trump contra la Fed y advirtió que podría acelerar la inflación.

Donald Trump demandó a JPMorgan y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, por al menos 5 mil millones de dólares, El presidente de EU afirma que el banco dejó de ofrecerle servicios financieros a él y a sus empresas por motivos políticos.

La demanda, presentada este jueves 22 de enero, acusa al banco de difamación comercial y de incumplir el deber implícito de buena fe. También sostiene que Jamie Dimon, quien pidió detener los ataques contra la Fed, violó la ley de prácticas comerciales engañosas de Florida.

En respuesta, JPMorgan subrayó que no cierra cuentas por razones políticas ni religiosas.

La razón por la que JPMorgan cerró cuentas a Trump... en 2021

Trump ha señalado de manera reiterada a JPMorgan como parte de su ofensiva contra lo que considera una negativa ideológica de los bancos a prestar servicios financieros.

JPMorgan cerró las cuentas de Trump y de sus empresas unas siete semanas después del asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, perpetrado por simpatizantes del entonces expresidente. En ese momento, Trump ya había dejado el cargo y su influencia política era baja.

JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, notificó a Trump, “sin advertencia ni provocación”, que daría por terminadas las cuentas de sus empresas, lo que habría causado daños financieros y reputacionales significativos, según la demanda presentada ante un tribunal estatal del condado de Miami-Dade. Bloomberg revisó la querella, que no pudo localizarse de inmediato en los registros judiciales.

De acuerdo con el escrito, el banco actuó motivado por sus creencias “woke”, al considerar que necesitaba distanciarse del presidente Trump y de sus posturas políticas conservadoras. “En esencia, JPMorgan ‘desbancarizó’ a los demandantes porque consideró que la marea política del momento favorecía hacerlo”, señala la demanda.

JPMorgan afirmó en un comunicado que la demanda carece de fundamento.

JPMorgan explica por qué cerró cuentas de Trump

“Sí cerramos cuentas cuando representan un riesgo legal o regulatorio para la compañía”, argumentó el banco con sede en Nueva York. “Lamentamos tener que hacerlo, pero con frecuencia las reglas y las expectativas regulatorias nos obligan a ello. Hemos pedido tanto a esta administración como a las anteriores que cambien las normas que nos colocan en esta posición, y apoyamos los esfuerzos para evitar la instrumentalización del sistema bancario”.

En noviembre de 2025, el banco reveló que enfrenta revisiones, investigaciones y procesos legales relacionados con la ofensiva de la administración de Trump contra el llamado 'debanking‘. Por separado, la Organización Trump ya presentó una demanda contra Capital One Financial por acusaciones similares.

“El ‘debanking’ es un asunto de interés público y de gran relevancia para consumidores y empresas en Estados Unidos, y JPMorgan, dada su historia y liderazgo, es un actor central en esta preocupante saga”, señala el documento. Además del cierre de cuentas, JPMorgan habría colocado a Trump, a la Organización Trump y a miembros de su familia en una “lista negra” para servicios de gestión patrimonial.

La ley de Florida prohíbe a las instituciones financieras terminar relaciones bancarias con personas o empresas “con base en sus opiniones políticas, expresiones o afiliaciones”, indicaron los abogados de Trump en la demanda.

Trump comenzó a criticar públicamente a los dos mayores bancos del país por el tema del ‘debanking’ casi inmediatamente después de regresar a la Casa Blanca para su segundo mandato. Hace un año, al dirigirse de forma virtual a un público en el World Economic Forum en Davos, reprochó el tema al director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, y mencionó también a JPMorgan.