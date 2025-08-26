¡Con el poder del Sol! Esto sabemos de las primeras dos plantas termosolares de CFE

Las dos plantas termosolares que la CFE construirá en Baja California Sur forman parte del plan para que México sea autosuficiente en energía.

México se pone más ‘verde’ con una inversión de 800 millones de dólares para la creación de dos plantas termosolares, que se ubicarán en Baja California Sur, como parte del fortalecimiento de la expansión del sistema eléctrico nacional enfocada en la transición energética.

“Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética, que por ley establecimos que sería al menos 35 por ciento al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable”, señaló Luz Elena González, secretaria de Energía, en la ‘mañanera’ de este martes 26 de agosto.

Ambas centrales serán construidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). González precisó que las dos plantas tendrán el objetivo es reforzar el abasto eléctrico ante la demanda que existe en la Península de Baja California debido a las altas temperaturas.

De hecho, un reportero de Baja California afirmó en la ‘mañanera’ de este martes que los recibos de la luz llegan con cuentas de hasta 8 mil pesos debido al uso de aires acondicionados en casas habitación.

¿Cuál es la diferencia entre una planta solar y una termosolar?

Jorge Marcial Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, explicó que, a diferencia de las fotovoltaicas, esta planta contará con un sistema de almacenamiento térmico en sales fundidas, capaz de conservar calor a altas temperaturas (entre 500 y 900 grados centígrados) para seguir generando electricidad tras la puesta del Sol.

“Esta tecnología ya tiene décadas que se está usando en varias regiones del mundo y actualmente hay una capacidad instalada de mil 400 megavatios, es decir, tenemos una tecnología madura y confiable que ya puede ser incorporada”, subrayó.

Explicó que con este proyecto se sustituirán los combustibles fósiles como el combustóleo y el gas lo que ayudará a “aumentar la autosuficiencia, la soberanía energética y a promover la innovación.

“Al incorporar esta tecnología, ¿qué vamos a ganar? Vamos a poder descarbonizar el sector eléctrico al sustituir combustibles fósiles como el combustóleo, el diésel y el gas", apuntó.

La planta, basada en la tecnología de potencia solar térmica de torre central, funcionará con un campo de espejos móviles que concentran la radiación solar en una torre de más de 100 metros.

El calor almacenado se usará para producir vapor, accionar turbinas y generar electricidad que se transmitirá a centros de consumo.

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, explicó que estas plantas beneficiarán a entre 100 mil y 200 mil hogares, los cuales tendrían una operación con luz solar de 11 horas, a la vez que apuntó que la construcción se realizará en aproximadamente 36 a 48 meses