Sheinbaum revela que Hacienda pidió prórroga a EU para CIBanco, Intercam y Vector

La prórroga del Departamento del Tesoro para CIBanco, Intercam y Vector, acusados de lavado de dinero, fue gracias a la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Fue a solicitud de la Secretaría de Hacienda que solicitó al Departamento del Tesoro que diera más tiempo…Se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa”, explicó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 10 de julio de 2025.

La mandataria detalló que uno de los bancos tenía fideicomisos que son intervenidos por la Secretaría de Hacienda para fortalecer y que no haya algún otro problema.

Sheinbaum aseguró que ese fue el planteamiento hecho al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y accedió a realizarlo.

Hacienda agradece por indulto a CIBanco, Intercam y Vector

La Secretaría de Hacienda agradeció al Departamento del Tesoro el indulto que dio a CIBanco, Intercam y Vector casa de bolsa, y aseguró que dicha negociación fue producto del “respeto a nuestra soberanía”.

El Departamento del Tesoro informó sobre el retraso de 45 días para que las entidades financieras, el cual será de 45 días.

“Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”, destacó Hacienda.

La dependencia resaltó que el Gobierno de México asumió el control de dichas entidades tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de que los bancos y la casa de bolsa han lavado dinero para los cárteles mexicanos que recientemente fueron catalogados como organizaciones terroristas.

¿Cuáles son las acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a los dos bancos y a la casa de bolsa por lavar dinero para los cárteles que utilizaron dichos recursos para producir fentanilo.

El Tesoro había establecido que las instituciones serían bloqueadas del sistema financiero estadounidense a partir del 21 de julio.

Desde dichas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno aseguraron que el Departamento del Tesoro no tiene pruebas sobre dichas acusaciones.

“No hay pruebas, son dichos. Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar“, dijo en su ‘mañanera’ del 26 de junio.

Sin embargo, tras el anuncio, empresas de Estados Unidos y México cortaron relaciones comerciales con CIBanco, Intercam y Vector.