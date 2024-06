Resultados de elecciones 2024 tiran al peso y otras monedas: Así está el ‘shock’ en México e India

A primera hora de la mañana de este lunes, una de las operaciones de divisas más rentables del mundo se desmoronó por un giro en las elecciones 2024 que pocos vieron venir.

Veinte horas más tarde, los inversionistas en India comenzaron a deshacerse frenéticamente de sus acciones, provocando un descalabro de 386 mil millones en un solo día, cuando se dieron cuenta de que habían calculado mal la victoria electoral de Narendra Modi.

En todo el mundo, los sorpresivos resultados en algunos de los mayores países en desarrollo están ilustrando lo mucho que los mercados tienen en juego en la política de 2024, y los peligros de confiar en las encuestas de opinión para predecir el resultado.

De Bombay a Ciudad de México, el año de las elecciones —en el que 40 países celebran votaciones nacionales— ya está quemando a los inversionistas, proporcionando una alerta temprana a medida que se acercan los comicios en la Unión Europea y el Reino Unido, y cinco meses antes de la contienda presidencial estadounidense.

A menudo, los pronósticos aciertan en los resultados principales —como la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum, que la convertirá en la primera presidenta de México—, pero no en resultados más específicos, como el número de escaños que obtendría el partido de Modi en el Parlamento.

Por supuesto que los problemas con las encuestas no son nuevos, y evidentemente no lograron captar el ánimo de los votantes antes del Brexit o de la victoria de Donald Trump hace ocho años. Pero lo que está en juego no ha hecho más que aumentar desde entonces, a medida que se afianza una era de populismo profundamente arraigado y el creciente nacionalismo difumina las líneas entre la política y los mercados.

¿Cuál es la importancia de la relación entre la política y los mercados?

“Es muy bueno conocer los casos base y lo que está en el mercado, pero lo que realmente es muy importante es prestar atención al riesgo de cola, los riesgos externos, y cómo se desarrollarán esas posibilidades”, dijo Lindsay Newman, directora de la práctica global de macrogeopolítica de Eurasia Group en Londres. “Veremos más de eso en las próximas elecciones en Estados Unidos y el Reino Unido”.

El jueves, unos 373 millones de ciudadanos de toda la Unión Europea elegirán a los miembros del Parlamento Europeo en una decisión que afectará a 27 países y contribuirá a dar forma a la política en materia de comercio, regulación y clima. Se considera una prueba de si los partidos de extrema derecha están ganando peso, lo que lo convierte en un indicador de los vientos políticos.

Mientras tanto, las encuestas sobre las elecciones del 4 de julio en el Reino Unido apuntan a una victoria del Partido Laborista de la oposición —una posibilidad que los inversionistas han tenido casi dos años para descontar—, pero hay muchas estimaciones sobre la proporción de su triunfo. La mayoría de las especulaciones se han centrado en la magnitud de la probable victoria de Keir Starmer, que podría eclipsar la de Tony Blair hace más de un cuarto de siglo.

Un triunfo tan aplastante podría reforzar el impulso de políticas progresistas, como la reforma del régimen fiscal para distribuir la riqueza de forma más equitativa. Los inversionistas ven probabilidades de que los laboristas incumplan su promesa de no subir los impuestos sobre la renta o las sociedades, según una encuesta entre clientes de Nomura Holdings, publicada el miércoles.

A medida que se acercan las elecciones, la libra esterlina ha ido ganando terreno frente a sus pares, alcanzando su nivel más fuerte frente al dólar en casi tres meses.

En Estados Unidos, donde la revancha entre el presidente Joe Biden y Trump se perfila muy reñida, los operadores han comenzado a prepararse para un aumento de la volatilidad, dado que el regreso de Trump podría intensificar la guerra comercial, agitar el mercado de bonos y arrastrar a otras divisas.

Algunos analistas bursátiles ya están apostando a las acciones de empresas estadounidenses que prosperarían en un Gobierno de Trump y vendiendo en corto las que saldrían perdiendo, como las empresas de energía renovable, señala Mauricio José Moura, fundador y socio de Gauss Zaftra. El fondo con sede en las Islas Caimán, que gestiona 20 millones de dólares en activos, se especializa en hacer apuestas basadas en elecciones.

“Las encuestas no son una predicción, son una instantánea”, afirma Moura. “Si tratas las encuestas como una predicción, te vas a equivocar”.

La predicción de las encuestas, provocan colapsos financieros

En total, los votantes de países que representan aproximadamente el 40 por ciento de la población mundial y de su producto interno bruto habrán elegido nuevos líderes antes de que termine el año. Hasta ahora, los encuestadores han realizado una serie de predicciones poco auspiciosas, que han provocado colapsos financieros.

“Las encuestas son tan útiles para predecir los resultados electorales como lanzar un dardo”, sostiene Carmen Altenkirch, analista de Aviva Investors Global Services en Londres. “Después del COVID, a los electores les impresionan menos las promesas vacías y la mala formulación de políticas, que ha agravado la inflación en algunos países”.

En el período previo a las elecciones del domingo en México, los analistas predijeron correctamente que Sheinbaum llegaría a la presidencia, pero subestimaron la posibilidad de que su partido, Morena, obtuviera una supermayoría en el Congreso. Cuando eso estuvo a punto de ocurrir —al partido le faltaron solo unos pocos escaños en el Senado—, los mercados se hundieron.

El peso, que había sido la moneda principal con el mejor desempeño del mundo hasta fines de mayo, se desplomó un 5 por ciento en dos jornadas.

El miércoles, el peso redujo parte de las pérdidas. Pero el aumento de la volatilidad echó por tierra el atractivo de utilizar el peso en el carry trade, la estrategia que consisten en tomar prestado en países con tasas de interés bajas para invertir en otro donde las tasas son más altas.

En India, las encuestas a boca de urna sobreestimaron drásticamente la victoria del Partido Bharatiya Janata de Modi. Cuando quedó claro que el PBJ había perdido la mayoría en el Parlamento, el mercado de valores se hundió y el índice NSE Nifty 50 cayó casi un 6 por ciento, en su peor jornada en más de cuatro años.

“Esto nos recuerda que los mercados tienen dificultades para prever los matices del riesgo político”, señaló Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management, “y que la aparente convicción de las encuestas de opinión debe tratarse con cautela”.

Con ello se puso fin a una intensa semana de elecciones que comenzó cuando los sudafricanos acudieron a las urnas. Allí, los administradores de dinero apostaban que el partido oficialista Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) terminaría con el apoyo suficiente para gobernar cómodamente en una coalición con un partido más pequeño.

Resultó ser mucho más complicado, y el ANC optó por explorar la creación de una coalición formada a partir de un abanico más amplio de partidos, lo que hizo caer a su moneda.

Para Nick Rohatyn, administrador de fondos especializado en mercados emergentes, las elecciones demostraron lo rápido que un inversionista puede ser castigado por apostar demasiado fuerte a un resultado.

“Hay que pensar a mediano plazo, en las políticas y los flujos de capital”, dijo Rohatyn, fundador y director ejecutivo de The Rohatyn Group. “Cada vez que cargan o descargan radicalmente antes de una elección, están cometiendo un error”.