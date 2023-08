Milei cerrará el Banco Central y sacará a Argentina de Mercosur si gana la Presidencia

Javier Milei, candidato que lidera la carrera presidencial de Argentina, prometió este miércoles cerrar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y dijo que hará todo lo posible para evitar el default de la deuda soberana del país si gana la elección del próximo 22 de octubre.

Milei, un libertario radical cuya sorpresiva victoria en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) agitó a los mercados, dijo a Bloomberg News que su audaz ajuste fiscal impulsará la reputación y el perfil crediticio de Argentina, por lo que no será necesario caer en default.

Su plan incluye reducir el gasto en al menos 13 por ciento del Producto Interno Bruto antes de mediados de 2025 mediante un drástico recorte de las obras públicas; una reducción de la cantidad de ministerios; la eliminación de subsidios y de las restricciones de capital, lo que permitiría a las empresas realizar transacciones en dólares estadounidenses.

Y lo que es aún más drástico, también planea cerrar el banco central, que a su juicio no tiene razón para existir, y dolarizar la economía de 640 mil millones de dólares.

“Haré todo lo posible para evitar un default, obviamente”, dijo Milei en una entrevista de dos horas realizada este miércoles en Buenos Aires. “Si hacemos el ajuste fiscal que se necesita, el financiamiento estará ahí”.

Los activos argentinos cayeron después de que Milei ―un outsider que, hasta ahora, pocos inversionistas veían como un contendiente serio― tomara la delantera en las primarias, que se consideran un barómetro para las elecciones presidenciales en un país donde las encuestas son notoriamente poco confiables.

La caída obligó al Gobierno a devaluar su tipo de cambio oficial en 18 por ciento cuando los mercados abrieron el lunes.

Este es el plan de Javier Milei para ‘dolarizar’ a Argentina

Milei reafirmó su intención de cerrar el Banco Central de Argentina si es electo presidente. (Erica Canepa/Bloomberg)

En la primera entrevista con medios extranjeros después de su inesperada victoria, Milei detalló su plan de cambiar el peso argentino por el dólar estadounidense como una forma de reducir la inflación, que alcanza el 113 por ciento, e intensificó sus críticas al Banco Central argentino.

Si Milei gana la presidencia, planea entregar las llaves del BCRA al economista Emilio Ocampo, su asesor informal en el programa de dolarización, para que lo cierre.

Ocampo también ayudará en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que tiene un programa de 44 mil millones de dólares con la nación sudamericana. Milei remarcó que no tiene planes de pedir más dinero al FMI.

Milei dijo que ya ha desarrollado un plan para dolarizar la economía, medida que promete que será una de las primeras si gana las elecciones del 22 de octubre. Argentina seguiría el modelo de El Salvador y permitiría que las personas elijan voluntariamente entre monedas. Una vez que se convierta dos tercios de la base monetaria, la economía se dolarizaría por completo, abundó.

¿Quiénes son los rivales de Milei para la Presidencia?

Milei, candidato libertario, dejó en claro que no planea pedir un nuevo préstamo al FMI. (Erica Canepa/Bloomberg)

El otrora congresista obtuvo más votos que la coalición proempresarial liderada por Patricia Bullrich y que el bloque peronista gobernante del ministro de Economía, Sergio Massa, lo que sorprendió a los encuestadores que esperaban que obtuviera el tercer lugar.

Los inversionistas están preocupados de que el país se dirija a su cuarta renegociación de la deuda en las últimas dos décadas.

Una de las principales preocupaciones de los mercados es que Milei no podría obtener respaldo para sus planes. El hombre de 52 años, que no rehúye criticar a los políticos que dice que han estado robando a los argentinos durante décadas, señaló que convocaría a referéndums si no puede lograr un consenso legislativo para aprobar sus medidas.

En la amplia entrevista, Milei también criticó a los líderes izquierdistas de China y América Latina, a los que califica de “socialistas”, declaró que buscaría abandonar el bloque comercial Mercosur y que rápidamente se movería para desregular los mercados de commodities.