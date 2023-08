¿Quién es Javier Milei, el ‘Trump che’ que pidió quemar el Banco Central y ganó las primarias en Argentina?

El candidato de la alianza ‘La Libertad Avanza’, Javier Milei, resultó ganador de las elecciones primarias en Argentina al obtener 30.1 por ciento de los votos con 96 por ciento de las boletas contabilizadas.

Sus declaraciones contra el sistema económico y político lo han puesto en el centro de la conversación pública de una nación que está en una severa crisis financiera, debido a una inflación de 115.6 por ciento.

¿Quién es Javier Milei?

Javier Gerardo Milei es economista, político y docente que nació en la ciudad de Buenos Aires, el 22 de octubre de 1970. Milei tiene dos maestrías, una en Teoría Económica por parte del Instituto de Desarrollo Económico y Social, y la otra en Ciencias Económicas por la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2022, recibió el doctorado honoris causa por parte del Instituto Universitario ESAEADE. Además, es un destacado catedrático en Economía que ha impartido clases en distintas universidades de Argentina y del extranjero durante 21 años.

Fuera de lo académico, ha sido economista en jefe en la Máxima Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y consultor gubernamental en el Centro Internacional para la Solución de Diferentes Relativas a Inversiones. También fungió como economista sénior para el banco HSBC y es miembro del B20, Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y del Foro Económico Mundial.

Dentro de los medios de comunicación participó como columnista en sitios como La Nación, El Cronista e Infobae. De 2017 a 2022 fue conductor del programa de radio Demoliendo Mitos. En 2019 la revista Noticias de Argentina lo colocó en el puesto 27 de las personas más influyentes en el país,; dos años después subió hasta el cuarto sitio.

Durante la pandemia de COVID-19 obtuvo un récord Guinness al dar la clase de Economía con más audiencia en el mundo, al reunir 10 mil personas conectadas vía internet junto con Gloria Álvarez, politóloga guatemalteca.

La carrera en la política de Javier Milei

Su carrera política empezó en 2020 cuando decidió postularse como candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por la coalición Frente Despertar. Sin embargo, decidió abandonar sus aspiraciones para formar su alianza política junto a al político, Juan José Gómez Centurión.

Ya fundada la alianza ‘La Libertad Avanza’, se postuló de nueva cuenta para diputado nacional, siendo electo con 17.04 por ciento de los votos. Posteriormente, en mayo de 2023, oficializó su candidatura para las elecciones presidenciales en Argentina, junto a la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel.

La trayectoria política del economista argentino ha trascendido por sus controversiales declaraciones contra distintos aspectos políticos y económicos del país. Durante su candidatura como diputado nacional en 2021, señaló su deseo de “quemar” el Banco Central de la República Argentina para acabar con la inflación en Argentina.

“Si el daño que causó el Banco Central ha hecho que en lugar de ser Estados Unidos seamos el país miserable que somos hoy camino a ser la villa miseria más grande del mundo, ¿por qué no?”, justificó el ahora candidato presidencial en una entrevista para LN+.

Otra de los comentarios que se la han cuestionado a Javier Milei es sobre la venta de órganos, que para el político argentino debe formar parte del mercado.

“Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más de 50 por ciento de lo que yo género?” dijo en 2022 para Radio Mitre.

En varios mítines durante su campaña presidencial se ha declarado como un candidato “anticasta política”. Calificó a los políticos argentinos como personas privilegiadas que no buscan el cambio en el país y el lema que lo ha popularizado entre los argentinos es: “No vine a guiar corderos, vine a despertar leones”.

También ha manifestado su intención de sacar de la esfera política a los funcionarios que no ayuden a mejorar las condiciones actuales de Argentina. “A los políticos hay que sacarlos a patadas en el culo”, señaló en Javier Milei.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales de Argentina?

Tras la conclusión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en Argentina se definieron los candidatos, de las alianzas que participarán en la elección presidencial del próximo 22 de octubre.

Milei se enfrentará a Patricia Bullrich, abanderada de Juntos por el Cambio, una coalición proempresarial, quien obtuvo 28.3 por ciento de los votos, y a Sergio Massa, actual ministro de Economía y la ‘esperanza’ del bloque peronista gobernante, quien quedó en tercer lugar con 27.2 por ciento de los sufragios.

Para los analistas, la victoria de Milei en las PASO es una clara muestra del hartazgo de la sociedad argentina con una inflación que empeora su calidad de vida, y con años de dificultades económicas.

“El sentimiento antisistema finalmente llegó a la Argentina. Después de 20 años de crisis económica, eso no es sorprendente”, opinó Daniel Kerner, director para América Latina de Eurasia Group.

“Este es el peor resultado para los mercados”, remarcó. Este lunes, los bonos en dólares argentinos cayeron con fuerza. La deuda de la nación, que ya estaba en problemas, provocó caídas en los mercados emergentes, y los valores con vencimiento en 2035 bajaron 4 centavos a 27.6 centavos por dólar.

Una eventual victoria de Milei en los comicios presidenciales podría traer problemas a una región que se ha inclinado por gobiernos de izquierda en México, Colombia, Chile, y recientemente en Brasil, la economía más grande de América Latina y uno de los principales socios comerciales de Argentina.