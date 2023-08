Contra el aborto, la educación sexual y el alza de impuestos: Las polémicas propuestas de Milei

“Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema”, advirtió el aspirante a la presidencia de Argentina, Javier Milei, en un video difundido en sus redes sociales que se ha popularizado recientemente, mismo en el que procede a arrancar con odio papeles con los nombres de ministerios argentinos a fin de reducir la estructura del Gobierno.

El nombre de Javier Milei se volvió cada vez más importante en Argentina y el reflejo de ello fue que se convirtió en el precandidato a la Presidencia más votado en las elecciones primarias del país realizadas el domingo 13 de agosto, venciendo a la derecha comandada por Patricia Bullrich y al oficialismo, encabezado por Sergio Massa.

Ahora, a poco más de dos meses de que sean las elecciones para definir al nuevo presidente argentino, Milei es una de las principales alternativas, representando al libertarismo y, como diferentes expertos dicen, a la ultraderecha, esto debido a sus polémicas iniciativas y su idea de eliminar instituciones públicas.

“Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos que ni siquiera ibamos a estar terceros... ‘Okey’. Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición”, fue el mensaje de Milei el domingo, luego de obtener casi una tercera parte de todos los votos. Además, añadió que su alternativa dará fin a la ideología del kirchnerismo y a la “casta política”.

Para entender a Javier Milei: ¿Quién es?

Javier Milei avanzó en su campaña con gritos hacia la casta política y canciones de La Renga. (Bloomberg)

Nacido el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires, Javier Milei es un economista argentino por la Universidad de Blegrano con una ideología provida y crianza violenta. Su padre era un chófer de autobús y su madre una ama de casa. Ambos, para él, “están muertos”.

“A mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos... todo el tipo de maltrato que he recibido de mi padre, ya sea físico o psicológico, ha afectado mi personalidad. Vos te imaginarás que todas las cosas que digo que son bastante pesadas, hay gente muy pesada que no se queda quieta, y eso no me provoca miedo, y eso probablemente tenga que ver con las palizas que recibía, y en circunstancias muy complicadas yo tomo decisiones con una frialdad absoluta y una precisión quirúrgica”, dijo Milei al canal KZO de Argentina en una entrevista, reconociendo el maltrato de sus padres, a quienes no les habló durante más de una década.

Durante su juventud, mientras estudiaba en escuelas de formación católica, le decían ‘El Loco’ por su actitud explosiva, misma que a la fecha lo consolidó como una figura de suma importancia en la política.

La televisión argentina ha sido el lugar en el que Milei ha dado a conocer sus posturas desde que era analista en materia económica, y en el que podemos ver los constantes ataques a la “casta política”, como él la llama. Uno de los mensajes que se viralizaron incluso fuera de Argentina, principalmente en TikTok, ocurrió en 2021, luego de que el presidente Alberto Fernández arremetiera contra el libertarismo.

“Te desafío a un debate y si quieres hablamos de liberalismo y del sistema empobrecedor que estás llevando a cabo. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber dónde estás parado. Y te digo: vas a perder toda la autoridad que te queda”, fue el incendiario mensaje que además puso a Milei como tendencia en Twitter en su momento.

Otra declaración de Milei que causó polémica en Argentina fue cuando dijo que la venta de órganos podría ser un mercado más, además de que respondió “depende” cuando le plantearon el tema de la venta de niños.

“Depende en qué términos estés pensando... si yo tuviera un hijo no lo vendería”, dijo en entrevista con la estación de radio 89.9 en Argentina.

¿Qué propone Javier Milei para Argentina y por qué se consideran polémicas sus iniciativas?

La principal propuesta de Milei es la dolarización de la economía en Argentina. (Bloomberg)

A continuación te compartimos las iniciativas más polémicas de Javier Milei y sus motivos:

Quemar (cerrar) el Banco Central

En repetidas ocasiones, Javier Mieli ha dicho que tiene como objetivo una reforma financiera con la que pretende eliminar el Banco Central, esto por un planteamiento moral.

“Sucede que el Banco Central nos roba 5 puntos del PBI (Producto Bruto Interno) con el impuesto inflacionario que además tiene el agravante de que le pega entre 25 y 30 veces a los más vulnerables”, explicó Milei a CNN, además de afirmar que con esta medida dejaría de haber inflación.

Su postura contra el Banco Central como institución regulatoria en Argentina es clara, y en repetidas ocasiones ha dicho que lo va a “dinamitar” o “incendiar” en referencia a su cierre.

Penalizar el aborto

Milei se ha declarado provida en diferentes ocasiones, y asegura que estar en contra del aborto es lo más liberalista que existe.

“El liberalimo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, libertd y propiedad. Es un asesinato en el vientre de la madre. La vida comienza en el momento de la concepción y termina cuando la persona muere. Cualquier interrupción en el medio mientras es un humano en evolución es un asesinato, y es un asesinato agravado por el vínculo”, dijo a TodoNoticias.

Milei afirmó que entiende los derechos de la madre; sin embargo, asegura que el ser en cuestión (que sería abortado) es “una persona distinta”.

“Y si vos estás matando al niño en el vientre de la madre es un asesinato”, remarcó.

Adiós a la Educación Sexual Integral

Milei asegura que uno de los ministerios que desaparecerá si gana la Presidencia de Argentina será el de Educación, además de que lo llama “adoctrinamiento”.

“Deberías estar cansado de ver las atrocidades que hacen en nombre de la ESI (Educación Sexual Integral). Una educación que tiene un rol fundamental la familia y que sea opcional”, propone, “no que sea algo obligatorio que se utiliza para adoctrinar. Porque quizás la gente no lo entienda, pero es parte de la agenda postmarxista que tiene que ver con la destrucción del núcleo familiar más importante que es la familia”, asegura.

Esta medida es similar a la que han tomado funcionarios estadounidenses como el gobernador de Florida, Ron DeSantis con medidas como ‘Don’t Say Gay’, con las que buscan evitar hablar de temas sexuales en las escuelas, y que pase a ser un tema que corresponda a los padres.

La famosa dolarización en Argentina

Desaparecer al peso argentino y que la moneda principal en el país sea el dólar. Esa es una de las principales iniciativas con las que Milei busca la estabilidad económica.

“Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, sí... Empezaríamos a hacer transacciones en dólares”, dijo a América TV.

Señaló que la dolarización “terminaría con la estafa que es el peso (argentino). Porque lo que estás viendo es que el peso se derrite”.

Añadió que con la dolarización terminaría a la brevedad con la inflación en Argentina al ser una moneda más estable, tal como pasó en Ecuador y Panamá. Sin embargo, añadió que su proyecto dependería de las determinaciones que tenga el Fondo Monetario Internacional al respecto.

Otras propuestas controveriales de Javier Milei

Javier Milei dijo que hay que incendiar el Banco Central. (Bloomberg)

Recortar el gasto público.

Eliminar de la estructura de gobierno los ministerios de Turismo y Deporte; Cultura; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mujeres; Obras Públicas; Ciencia y Tecnología; Trabajo; Empleo y Seguridad Social; Educación; Transporte; Salud, y Desarrollo Social.

de Turismo y Deporte; Cultura; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Mujeres; Obras Públicas; Ciencia y Tecnología; Trabajo; Empleo y Seguridad Social; Educación; Transporte; Salud, y Desarrollo Social. Desaparecer el Ministerio de las Mujeres porque es una “herramienta de persecución ideológica” .

. No se eliminará la educación pública: El dinero no irá a las instituciones públicas, sino que se dará a los estudiantes mediante un sistema de cupones , y con ellos elegirán dónde estudiar.

, y con ellos elegirán dónde estudiar. Privatización de empresas públicas deficitarias.

Fomento para la inversión privada.

Explotación de recursos naturales mediante un sistema de regalías y concesiones.

Eliminar multas por retiros injustificados.

Los ministerios que quedarían en el Estado serían de Capital Humano, Infraestructura, Economía, Justicia, Seguridad, Defensa, Relaciones e Interior.

serían de Capital Humano, Infraestructura, Economía, Justicia, Seguridad, Defensa, Relaciones e Interior. Una eliminación de 90 por ciento en los impuestos.

Reducir número de trabajadores públicos a través de jubilaciones anticipadas y revisión de contratos.

Expertos afirman que, de llegar a la Presidencia, Milei sacudiría las industrias de productos básicos, ya que eliminaría los impuestos a las exportaciones agrícolas, lo que significa que la soja, el maíz, el trigo y la carne argentina ganarían competitividad frente a los productores de Estados Unidos y Australia.

Con información de Bloomberg, Canal KZO, radio 89.9, CNN, El País, TodoNoticias y América TV.