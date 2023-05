Amanecimos bravos, Citi: Así fue el fallido intento de Larrea por comprar Banamex

Germán Larrea perdió la oportunidad de comprar Banamex con el anuncio de del banco de colocarlo en Bolsa.

Desde principios de año, el empresario se perfilaba para realizar la compra y en las últimas semanas se reunió con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Se esperaba que en estos días, Citi diera a conocer que llegó a un acuerdo con el dueño de Grupo México para venderle el 80 por ciento del capital social del Banco Nacional de México. El precio sería de 7 mil 100 millones de dólares.

Los analistas cuestionaban de dónde saldría el capital para la compra y si sería una adquisición personal de Larrea o de Grupo México.

También señalaban que el conglomerado de Germán Larrea no tenía experiencia en el sector bancario, ya que su giro es minero.

La aprobación de AMLO a Germán Larrea

La semana pasada, López Obrador ‘palomeó’ la compra de Banamex por parte de Germán Larrea, durante una de sus conferencias matutinas.

“Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos de Citibanamex que no hay, de parte del Gobierno de México, ningún problema en que se lleve a cabo esa operación”, aseguró el presidente.

Agregó que no tenía ningún problema en que Germán Larrea realizara esta transacción y reconoció las diferencias con Grupo México.

El presidente recordó que las reglas ya estaban definidas al preferir que el comprador sea de capital mexicano.

También que estén al corriente en sus pagos de impuestos y que se pague el impuesto por la operación.

Otra de las condiciones tiene que ver con el acervo cultural que tiene Banamex y es de México, el cual incluye edificios de arte, entre otros, recalcó AMLO.

Hubo dos reuniones entre Germán Larrea y el presidente López Obrador. Larrea Mota fue uno de los invitados a la comida que ofreció el mandatario a su consejo asesor empresarial, y otros representantes de la iniciativa privada.

Sobre la decisión de Citi, AMLO aseguró durante su conferencia matutina que “Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías, pero es un asunto entre ellos y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación, si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”.