Compra de Banamex: ¿Cuál es el modelo que AMLO propone si el Gobierno entra a la puja?

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de que el Gobierno de México se sume a la puja para adquirir Banamex bajo un modelo público-privado.

Esto después de que se especulara que Grupo México -de Germán Larrea- retiraría su oferta para hacerse del banco por el conflicto que se desató tras la toma de vías de Ferrosur por parte de la Secretaría de Marina.

Durante la conferencia de prensa matutina del 23 de mayo, el mandatario mexicano dijo que se alegró después de leer la noticia falsa, que afirmaba que el magnate supuestamente había dicho que no pagaría siete mil millones de pesos “por algo que mañana me pueden quitar”.

“Después se supo que era una mentira, pero yo hasta me alegré porque dije: ‘bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una Asociación Público-Privada’. A la gente de México le interesaría tener acciones y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Pero, ¿qué significa una Asociación Público-Privada?

En México, los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) son aquellos en los que se establece una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los proyectos de APP, representan un esquema complementario al de la Obra Pública Tradicional, para el desarrollo de proyectos de infraestructura que permite la provisión de servicios públicos a la ciudadanía de una manera más eficiente, oportuna, confiable y económica.

Los proyectos bajo el esquema de APP, no constituyen procesos de privatización de las actividades bajo rectoría del Estado; por ejemplo, en el sector salud, la iniciativa privada únicamente proveerá los servicios auxiliares (limpieza, vigilancia, mantenimiento, ropería, entre otros), siendo el Estado quien seguirá proporcionando los servicios médicos (conocidos como bata blanca) y donde la propiedad de los activos del proyecto al final del contrato se revierten al Estado.

¿Cómo se clasifican los proyectos de APP por su fuente de financiamiento?

Los proyectos de APP se clasifican en: Puros, Mixtos y Autofinanciables.