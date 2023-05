Vende Citi a Larrea 80% de Banamex en unos 7,100 mdd

SE ACABÓ: BANAMEX ya se vendió. El comprador es Germán Larrea. Ni la presión de las reformas a la Ley Minera, ni las amenazas de expropiación de Ferrosur, ni los desaires de Andrés Manuel López Obrador mermaron lo que es la principal virtud y defecto del “rey del cobre”: su vanidad.

Casi 500 días después de su anuncio, Citi dará a conocer ya, que llegó a un acuerdo con el dueño de Grupo México para venderle alrededor del 80% del capital social del llamado Banco Nacional de México; el restante 20% lo mantendrá no más allá de dos años y después realizará una Oferta Pública.

Larrea pagará por ese 80% cerca de 7 mil 100 millones de dólares, mil millones más respecto de su oferta original que hizo en octubre pasado por el 100% del capital. El nuevo presidente del Consejo de Banamex será el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, y el director general Javier Arrigunaga, quien ya lo fue en el periodo 2010-2014.

El empresario minero financiará la compra con un crédito sindicado de 5 mil millones de dólares liderado por el HSBC, que capitanea Noel Quinn, y Barclays, que comanda C.S. Venkatakrishnan, y donde participarían también Goldman Sach que preside David Solomon, JP Morgan que encabeza Jamie Dimon, Bank of America Merrill Lynch que conduce Brian Moynihan y Sumitomo de Makoto Takashima.

Citi anunció el inicio del proceso de venta el 11 de enero de 2022, momento en el que manifestaron interés seis prospectos. El primero en retirarse, el 23 de junio, fue Ricardo Salinas y Banco Azteca. El 22 de julio el mismo Citi informó que Santander, de Ana Botín, ya no seguiría en el proceso. El 20 de octubre Banorte, de Carlos Hank Rohn, anunció su retiro de la contienda, y el 23 de noviembre Inbursa, de Carlos Slim, también dio a conocer que se bajaba del proceso.

En el arranque de 2023 el conglomerado financiero que preside Jane Fraser firmó un acuerdo de exclusividad de 90 días con Larrea para negociar la compra, contrato que venció en marzo y que dejó fuera al otro finalista, Daniel Becker.

La misma Fraser declaró apenas el 25 de abril que el proceso estaba tardando más tiempo del previsto: “vamos a estar muy comprometidos, como siempre, para tomar el camino que más les convenga a los accionistas”.

Hoy la prolongada espera terminó. Banamex ya tiene nuevo dueño. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue informado del cierre, esta semana, de la venta a favor de Larrea.

NADIE DUDA QUE para cómo van las cosas, Morena ganará las elecciones presidenciales de 2024. Por ello en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador ronda el fantasma de la ruptura interna, en caso de una equivocada decisión que no surja del consenso, de la lógica política y del pago de lealtades. Por ello la semana pasada reunió a sus tres “corcholatas”, más 1: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Muchos creen que el Presidente va a acelerar el proceso de elección del candidato. Esta señal encendió las alarmas en los cuartos de guerra de los cuatro precandidatos. El tiempo se agota y las aguas se agitan, según percibe el termómetro político del país. Piso parejo exigen Ebrard y Monreal. No comer ansias y esperar a que las cosas sucedan, responden Sheinbaum y Adán Augusto. Mientras la jefa de gobierno parece apostar a la administración del tiempo, en Gobernación saben que recortar los plazos hará que su titular no alcance a crecer lo suficiente en conocimiento público e intenciones de votos. En las oficinas de Monreal, el tono de beligerancia ha bajado. Pareciera que el coordinador de los senadores de Morena aceptó su derrota y prefiere portarse bien ante la posibilidad de un zape que frene su carrera política. Ya si en el camino aparece una candidatura al gobierno de la CdMx, el zacatecano se dará por bien servido.

TAMBIÉN EN EL 2024 habrá cambio de gobernador en Chiapas. El candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador es sin lugar a dudas el director del IMSS, Zoé Robledo, quien a estas alturas ya debía renunciar para placearse por el estado porque muy pocos lo conocen. Pero es altamente probable que Morena se quede sin el respaldo del Partido Verde Ecologista. El instituto político que lidera Jorge Emilio González ya empezó a mover sus fichas para asegurarse el registro y la mejor manera es lanzar a sus propios candidatos a puestos de elección. El senador Manuel Velasco ya fue ungido para jugar por la Presidencia de la República el año próximo y el diputado Luis Armando Melgar para competir por la gubernatura de Chiapas. El caso de éste último, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, es de llamar la atención. Ha sido destacado su desempeño legislativo con iniciativas de alto impacto económico y social.

AYER LA MINISTRA Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, tuvo su primera reunión con la prensa. Es crucial el acercamiento frente a la pelea que encendió el inquilino de Palacio Nacional. Asistieron todos los integrantes de ese cuerpo: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Margarita Rios Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Javier Laynez y Luis María Aguilar. El gran ausente fue el ministro Arturo Zaldívar. Quizás por prudencia, quizás porque no se sentía cómodo, pero el presidente saliente de la Corte no asistió al desayuno. Y es que se introdujo un mecanismo donde se sortearon los lugares para que fuera un ejercicio plural y de libre conversación. Las preguntas difíciles podían dejar al asiduo tik-tokero mal parado.

A PROPÓSITO DEL Poder Judicial, mal se ve el panista Santiago Creel Miranda. Ya le habíamos platicado que el también presidente de la Cámara de Diputados se metió de lleno a litigar el caso de Santander contra las herederas de Roberto Garza Sada, fundador del Grupo Industrial Alfa. El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox ha tratado de influir en el ánimo de las autoridades locales, léase Samuel García en el gobierno de Nuevo León, y Luis Donaldo Colosio Riojas, en la alcaldía de Monterrey. Y es lógico, Creel ha sido abogado histórico de Santander. Participó en el proceso de compra que los españoles hicieron a otros regiomontanos, la familia de Adrián Sada de Grupo Vitro, de Banca Serfín. Ahora Ana Botín está echando mano de los buenos oficios del precandidato presidencial.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y privadas del estado de Jalisco se quejan de que todos los trámites a cargo de Eduardo Vazquez Valls, director general de Educación e Investigación de Calidad en Salud del gobierno estatal, están detenidos, excepto los de su empresa preferida y protegida: la Universidad Autónoma de Guadalajara. Aunque se han quejado de esta situación con el secretario del ramo, Fernando Petersen, éste lo protege. ¿Estará enterado de esta situación el gobernador Enrique Alfaro?