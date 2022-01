El portal de Hacienda ‘quedó reprobado’ por el Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a la Secretaría de Hacienda fortalecer la presentación y la navegación en su portal de estadísticas fiscales en su portal de internet, con el objetivo de elevar la calidad, transparencia y detalle de la información.

Por ejemplo, las estadísticas del gobierno general deben incluir: declaración de fuentes y usos de efectivo; estado de operaciones; declaración de otros flujos económicos; y hojas de balances, siguiendo el Manual de Estadísticas Financieras Gubernamentales 2014 (GFSM por sus siglas en inglés), destacó en su Report on the observance of standards and codes—data module.

El organismo sugirió a Hacienda brindar a los usuarios tablas detalladas, series de tiempo y capacidades de gráficos para cobertura, instrumentos y clasificaciones de transacciones y formatos de presentación.

Expone que si las transacciones en moneda extranjera no pueden convertirse a pesos mexicanos en el punto medio del tipo de cambio vigente en el mercado el día en que se realizan las transacciones, se recomienda utilizar el tipo de cambio promedio del periodo del mes en que se registra la transacción. Las posiciones pueden continuar para ser convertidas utilizando el tipo de cambio de fin de período.

También aconseja hacer revisiones de estudios públicos e indicar claramente a los usuarios cuando los datos son revisados o finales.

El FMI refiere que la SHCP ya ha comenzado a fortalecer la presentación y navegación así como el enlace con otras páginas en materia estadística; se realizarán cambios en los servicios que ya ofrece la página actual para que sea más fácil de usar y se agregarán nuevos servicios.

El organismo multilateral destaca que, “en general, la presentación y navegación de las estadísticas fiscales podría ser más fácil de usar”.

Recalca que la navegación por la página y el acceso a los datos podrían ser más intuitivos (como hacer un mejor uso de los hipervínculos laterales, reorganizar parte de la información y proporcionar tablas detalladas que sigan el GFSM 2014).

Añadió que las estadísticas fiscales se utilizan para la preparación, seguimiento del presupuesto, y en la formulación de políticas económicas y fiscales, pero en algunos casos, esto requiere el acceso a información detallada que no está disponible para el público; los datos tampoco facilitan la comparación internacional.