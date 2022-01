¿La variante ómicron afectará los empleos?

La recuperación del mercado laboral mexicano para 2022 luce incierta pues aún podría verse afectada por una cuarta ola de COVID-19.

“Para los próximos meses el panorama luce incierto debido a que la nueva variante ómicron ha puesto a los gobiernos en alerta a nivel global, con las cifras de contagio alcanzando nuevos máximos”, consideró Gabriela Siller, directora de análisis económico de banco Base.

Añadió que “en México no se han reforzado las medidas sanitarias existentes y no se espera que se suspendan actividades económicas. Sin embargo, la actividad económica podría verse afectada por medidas voluntarias por parte de los consumidores o de la iniciativa privada”.





Por su parte, Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe del Grupo Financiero Invex, dijo que “el principal riesgo que podría enfrentar el empleo en el corto plazo son nuevas restricciones a la movilidad por un aumento de casos de COVID-19 en México, debido a la llegada de la variante”.

En este sentido, agregó que “por el momento no se observa un repunte en los casos, y las autoridades han reiterado que no habrá paros de actividad hasta no contar con más información sobre el impacto de la nueva cepa”.

Mete freno

Los reportes del mercado laboral muestran que el empleo sigue en recuperación, pero a un menor ritmo. La tasa de desocupación se ubicó en noviembre en 3.8 por ciento, y fue la más baja desde marzo del año anterior. En el caso de las mujeres, la tasa fue de 4.1 por ciento, y de 3.7 por ciento en los hombres.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada registró un incremento de 3.6 millones personas de enero a noviembre del 2021, para ubicarse en los 56.5 millones.

Aunque la población con trabajo va en aumento, la calidad de la recuperación no ha sido óptima. Del total de las personas ocupadas, el 52.75 por ciento fueron informales.

En cuanto al nivel de ingresos, se integraron más empleos que perciben entre uno hasta 2 salarios mínimos con 1.4 millones, seguido de los que ganan hasta un salario mínimo con 1.2 millones. Por el contrario, los que perciben hasta 3 salarios fueron lo que más se perdieron. Casi una cuarta parte de los trabajadores en el país, el 23.4%, trabajan por cuenta propia.

El 67.2% del total son subordinados, y 5.2% son empleadores. Poco más de la mitad de ocupados en el país, el 55.6%, son informales, equivalen a 29.6 millones, contra 44.4% de formales, que representan 23.1 millones.