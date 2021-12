Expertos laborales descartan desorden

El consultor laboral y dirigente sindical, José Luis Aguilar Alemán, dijo que el Estado a través de la dependencia que corresponda está para facilitar los procedimientos, no para complicarlos, y tiene que evaluar los resultados posibles antes de implementar algún sistema.

“En la reglamentación para legitimar los contratos colectivos no midieron la capacidad que tiene el Estado para dar el resultado de la legitimización de dichos contratos, señaló Aguilar Alemán, “pero el que no se alcancen a legitimar los contratos colectivos de trabajo no quiere decir que éstos no vayan a tener validez legal, ya que su verdadera validez legal está sustentada en el reconocimiento del trabajador de la existencia del sindicato, en el reconocimiento legal del empresario al firmar el contrato y en el seguimiento por parte del representante sindical, en cuanto mantener bien informados a los trabajadores que representa sobre sus derechos y obligaciones en el trabajo, si se cuida todo esto no tiene que haber desorden laboral”.

Sobre las presuntas ventajas que estarían teniendo los sindicatos o uniones de EU en el sector automotriz dijo que, “cada país tiene su propia ley laboral, sus reglamentaciones internas y su forma de llevar a cabo los procedimientos laborales, así como cada país es soberano, México, no es la excepción, y no tiene que haber alguna injerencia de un sindicato extranjero en México, podrían dar sólo opiniones sobre cómo trabajan allá, pero no pasa de eso.

“Los sindicatos en México deben adaptarse a su nuevo rol en el país que es un área de servicio hacia los que laboran en las fuentes de trabajo, no hay consecuencia jurídica de que algún sindicato extranjero intervenga aquí, porque jurídicamente no está permitido”, explicó.